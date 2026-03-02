Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Mobil Fırını, 6 Mart'a Kadar Yenimahalle Şentepe'de

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Halk Ekmek'in Mobil Fırın uygulamasıyla yerinde üretilen uygun fiyatlı ramazan pideleri, 6 Mart 2026 tarihine kadar Yenimahalle Şentepe'de Başkentlilerle buluşacak.

ABB Halk Ekmek Fabrikası, sıcak ve taze pide üretimini sahada sürdürüyor. Ramazan ayına özel başlatılan Mobil Fırın uygulamasıyla uygun fiyatlı pide vatandaşın ayağına gidiyor. Başkent'in farklı mahallelerinde yerinde üretim ve satış gerçekleştiren Mobil Fırın, ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan pideyi hijyenik koşullarda üretip uygun fiyatla vatandaşla buluşturuyor.

Mobil Fırın, 6 Mart 2026 tarihine kadar 14.00-17.30 saatleri arasında Burç Mahallesi Değirmendere Caddesi, Yenimahalle Şentepe adresinde üretim ve satış yapacak.

Uygulama, ramazan ayı boyunca Ankara'nın farklı noktalarında devam edecek. Vatandaşlar mobil fırının konum ve program bilgilerine ABB Halk Ekmek'in sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilecek.