Ankara Büyükşehir Belediyesi şeffaf yönetim ve hesap verme anlayışı gereğince Seçim Öncesi Mali Raporu'nu internet sitesi üzerinden yayınlamaya başladı. Tüm vatandaşların erişimine açık olan rapora göre, borçlarda 5 yılda 1 milyar 858 bin 913 dolar azalma oldu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te şeffaf yönetim anlayışı doğrultusunda şimdi de Seçim Öncesi Mali Raporu'nu vatandaşların erişimine açtı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve geldiği 8 Nisan 2019 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihi arasındaki gelişmeleri gösteren mali tabloların açıklandığı rapora göre, borçlarda 5 yılda 1 milyar 858 bin 913 dolar azalma oldu.
YAVAŞ AÇIKLADI: "TÜRKİYE'DE BİR İLK"
Temiz ve şeffaf siyaset amacıyla daha önce mal varlığını kamuoyuna açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 5 yıllık görev dönemindeki mali faaliyetlerdeki gelişmeleri içeren Seçim Öncesi Mali Raporu'nu açıkladıklarını duyurdu. Yavaş, şu ifadeleri kullandı:
"Temiz, şeffaf siyaset için mal varlığımı kamuoyuna açıklamıştım. Türkiye'de bir ilk… Şimdi de seçimden sonra Belediyeyi nasıl devir aldığımızı ve seçime giderken nereye getirdiğimizi gösteren Belediyemizin 2019-2024 yılları arası 5 yıllık mali işlemlerimizdeki gelişmeleri gösteren Seçim Öncesi Mali Raporu'muzu açıklıyoruz. Halktan aldığımız paranın hesabını kuruşu kuruşuna halka vermeye devam edeceğiz. Rapora ulaşmak için: https://www.ankara.bel.tr/dokumanlar/saydamlik-ve hesapverilebilirlik/secim-oncesi-mali-raporlar"
TÜM VATANDAŞLARIN ERİŞİMİNE AÇIK
Mansur Yavaş dönemi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mali tablolarını görmek isteyen tüm vatandaşlar, rapora erişebiliyor. 5 yıllık Seçim Öncesi Mali Raporu'na https://www.ankara.bel.tr/dokumanlar/saydamlik-ve hesapverilebilirlik/secim-oncesi-mali-raporlar adresinden ulaşılabiliyor.
Son Dakika › Güncel › Ankara Büyükşehir Belediyesi Seçim Öncesi Mali Raporunu Yayınladı - Son Dakika
Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, yapay zeka destekli çalışmalarla meme kanseri teşhis süresinin azaltıldığını bildirdi. Yılmaz, Türkiye'de yapılan taramaların yapay zeka ile okunması sonucunda teşhis süresinin 6 günde tamamlandığını ve doğruluk oranının yaklaşık yüzde 94 olduğunu belirtti. Yapay zeka çalışmalarının ileri seviyelerinde ise raporların da yapay zeka tarafından yazılacağı ve daha yüksek doğruluk oranlarına ulaşılacağı ifade edildi.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kağıt toplayıcısı Kadir Alp, yolun karşısına geçmek isterken tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Alp'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Tır şoförü gözaltına alındı.
Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın farklı ilçelerinde seçim çalışmalarına devam ediyor. Tütüncü, halka hizmet etmeyi ve Antalya'yı ayağa kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.
Uluslararası Göç ve Dayanışma Derneği'nin Adıyaman Yeni Mahalle'de ki açılışına Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Türkiye Direktör Yardımcı Margie Rehm, STK başkanları ve kurum müdürleri katıldı. Dernek, depremde zarar gören çiftçilere çeşitli desteklerin yanı sıra işverenlere de sigorta ve eleman desteğinde bulunacak.
Adıyaman Belediyesi, TOKİ ve Emlak Konut işbirliği ile deprem sonrası şehre kazandırılan Vartana Prefabrik Yaşam alanında asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin yeniden imarı ve ayağa kaldırılması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, vatandaşların daha konforlu bir şekilde ulaşımının sağlanması adına asfalt çalışmalarının başlatıldığını belirtti.
Tokat'ın 1. Amatör Ligi'nde Zile Belediyespor ile Yeşilyurt Belediyespor arasında oynanan A Grubu maçında antrenörün sahaya inmesi ve kulübelere saldırması olayları yaşandı. Maç sonucunda Yeşilyurt Belediyespor galip geldi. Bu olaylar fair-play ruhuna gölge düşürdü ve güvenlik önlemlerinin artırılması gerekliliğini gösterdi.
Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Adıyaman Menzil cemaatinin şeyhi Muhammed Saki Erol'u ziyaret etti. Ziyaret, YRP'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflarla duyuruldu. Menzil cemaati ise 2023'teki genel seçimler ve Cumhurbaşkanı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıklamıştı.
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