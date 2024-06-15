Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Destek Alan Ailelerin KPSS Ön Lisans Başvuru Ücretlerini Karşılayacak

Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek alan ailelerin 35 yaşını aşmamış fertlerinin 2024 KPSS Ön Lisans Başvuru ücretlerini bu yıl da karşılayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilmek için öğrenci dostu uygulamalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca, sosyal destek alan ailelerin 35 yaşını aşmamış fertlerinin 2024 KPSS Ön Lisans Başvuru ücretleri bu yıl da karşılanacak.

Büyükşehir Belediyesinden sosyal destek alanların, 2024 KPSS Ön Lisans Başvuru Belgesi'ni "https://forms.ankara.bel.tr/" sistemi üzerinden en geç 27 Haziran'a kadar yüklemesi gerekiyor.