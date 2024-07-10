Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tayvan Büyükelçiliği ile akıllı kentler konusunda toplantı düzenledi

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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tayvan Büyükelçiliği ile akıllı, dirençli ve sürdürülebilir kentler kapsamında istişare toplantısı düzenledi. Tayvan Büyükelçiliği tarafından Afet İşleri Daire Başkanlığına, enkaz altı canlı tespit etme ve enkaz altı kablosuz dinleme tespit cihazları ile birlikte uluslararası arama kurtarma standartlarına sahip görüntüleme cihazları hibe edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Tayvan Büyükelçiliği ile akıllı, dirençli ve sürdürülebilir kentler kapsamında istişare ve ortak gelecek planlarının gerçekleştirilmesi amacıyla toplantı düzenledi. ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel ve AKOM Şube Müdürü Akif Tezel öncülük etti.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Arama ve Kurtarma Ekipleri tarafından bilgi ve deneyim paylaşımı yapılan toplantıya, Tayvan Büyükelçisi Volkan Chich-Yang HUANG ve katipleri olan Larry Jung-Huei Dong, Violet Mu-Hsuan Chen, Akın Akamaç ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmalarında görev almış olan Chang, Yu-Chung, Ulusal İtfaiye Ajansı Genel Sekreteri, Huang, Po-Chun, Özel Arama ve Kurtarma Ekibi Komutan Yardımcısı, Su, Hsuao-Hsuan, Özel Arama ve Kurtarma Ekibi Ofis Memuru ve Tsai, Pai-Hsiu, Özel Arama ve Kurtarma Ekibi Görevlisi ile AKUT İstanbul ve Ankara üst düzey yöneticileri de katıldı.

Uluslararası arama kurtarma standartlarına sahip görüntüleme cihazı hibesi

Toplantı kapsamında, Büyükelçilik tarafından Afet İşleri Daire Başkanlığına afet sonrası tespit, dinleme ve görüntüleme cihazları hibe edildi. Hibe edilen, enkaz altı canlı tespit etme ve enkaz altı kablosuz dinleme tespit cihazları ile uluslararası arama kurtarma standartlarına sahip görüntüleme cihazları Afet İşleri Daire Başkanlığı envanterine alındı.

Cihazlar, enkaz altındaki afetzedeleri tespit etmek için dedektör, sismik sensörler ve bir arama kamerasıyla kombine olarak çalışıyor. Kablosuz teknoloji kullanarak hızlı ve etkili bir şekilde kullanılan cihazlar, sismik sensörler ve titreşim üreterek afetzedelerin varlığını tespit ediyor.