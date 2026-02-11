Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası Ödülü'nü 3. Kez Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası Ödülü'nü 3. Kez Kazandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası Ödülü\'nü 3. Kez Kazandı
11.02.2026 14:54  Güncelleme: 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından verilen 'Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (EloGE)' ödülünü üçüncü kez üst üste kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Törende ödül, Genel Sekreter Reşit Serhat Taşkınsu tarafından alındı. Toplam 16 belediyenin ödül aldığı organizasyonda, Ankara'nın sosyal belediyecilik anlayışı uluslararası platformda değerlendirildi.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen "Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası" (EloGE) ödülünü üçüncü kez peş peşe kazandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından verilen "Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE)" ödülünü üçüncü kez üst üste kazanarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Türkiye Belediyeler Birliği Konferans Salonu'nda düzenlenen törende ödülü Ankara Büyükşehir Belediyesi adına Genel Sekreter Reşit Serhat Taşkınsu aldı.

Toplam 16 belediyeye verildi

40 belediyenin başvuru yaptığıAvrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası; 10 ilçe ve 6 büyükşehir belediyesi olmak üzere toplam 16 belediyeye verildi.

Ödül; şeffaflık, katılım, hesap verebilirlik, hukukun üstünlüğü, etik davranış, değişime açık olma, insan hakları, sürdürülebilirlik, sağlam mali yönetim, yetkinlik, verimlilik ve duyarlılık gibi değerlere bağlılığı esas alan 12 ilke ve 97 kriter çerçevesinde değerlendiriliyor.

"Yarınlarımızı sürdürülebilir kılmamız lazım"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, belediyenin yapmış olduğu çalışmaların sosyal belediyeciliği başarılı bir şekilde yansıttığını; şeffaf, insan odaklı bir belediyeciliği uluslararası platformda en iyi şekilde temsil ettiklerini vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

"Biz Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Ödülü'nü üçüncü defa alıyoruz, ilk 2023 yılında aldık. İlk başvurumuzu yaparken amacımız süreci daha iyi yönetebilmekti. Çünkü Büyükşehir Belediyesi olarak bizim hizmetlerimiz günlük ihtiyaçlar doğrultusunda ve ileriye dönük oluyor. Yarınlarımızı sürdürülebilir kılmamız lazım. Bu anlamda tabii stratejik planımız doğrultusunda konulan hedeflerimiz var. Çeşitli daire başkanlıklarımız var, hepsi farklı alanda hizmet ediyor ama hepsinin hedefi neticede Ankara halkına hizmet etmek. EloGE, yönetişim mükemmelliği programı da netice itibarıyla bizim süreçlerimizin iyileştirilmesine yönelik yaptığımız çalışmaların sonuçlarının değerlendirilmesini içeriyor. Bu uluslararası bir marka olduğu için neticede uluslararası platforma da bu çalışmalarımızı taşımış oluyoruz. Bu tabii ileriye yönelik belediyemizin yer alacağı gerek finansman olsun, projeler olsun onlarda uluslararası bazda da destek sağlayabilecek bir özellik kazandırıyor. Sayın Başkan'ımız Mansur Yavaş'ın inisiyatifleri doğrultusunda halkımıza, Ankara halkına daha iyi hizmet edebilmek. İhtiyaçlar artıyor, nüfus artıyor, depremin etkileri diğer faktörler. Bu anlamda daha güçlü yapılara sahip olmamız lazım. Buna bir imkan sağlamak üzere personelimizde, süreçlerimizin de iyileştirilmesini hedefliyoruz."

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Konseyi, Yerel Yönetim, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası Ödülü'nü 3. Kez Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü 3 ay önce “Ölümün benim elimden olacak“ demiş Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü! 3 ay önce "Ölümün benim elimden olacak" demiş
Rusya’dan Ukrayna’ya hava saldırısı Bilanço ağır Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı! Bilanço ağır
Afrika’nın en tehlikeli kirpisi Aydın’da görüntülendi Afrika'nın en tehlikeli kirpisi Aydın'da görüntülendi
Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli yakalandı Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi bugün
Yatırımını buna yapan yandı Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu Yatırımını buna yapan yandı! Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu

15:28
Mert Hakan Yandaş’ın cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı
Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı
15:06
Ahmet Ahlatçı’ya kara para soruşturması Yurt dışı çıkış yasağı konuldu
Ahmet Ahlatçı'ya kara para soruşturması! Yurt dışı çıkış yasağı konuldu
14:59
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan’ın evine koştu
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu
14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
13:51
İçişleri Bakanlığı’nda devir teslim Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi’ye bıraktı
İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim! Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi'ye bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 16:23:40. #.0.4#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası Ödülü'nü 3. Kez Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.