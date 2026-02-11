Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası Ödülü\'nü 3. Kez Kazandı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen "Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası" (EloGE) ödülünü üçüncü kez peş peşe kazandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından verilen "Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE)" ödülünü üçüncü kez üst üste kazanarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Türkiye Belediyeler Birliği Konferans Salonu'nda düzenlenen törende ödülü Ankara Büyükşehir Belediyesi adına Genel Sekreter Reşit Serhat Taşkınsu aldı.

Toplam 16 belediyeye verildi

40 belediyenin başvuru yaptığıAvrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası; 10 ilçe ve 6 büyükşehir belediyesi olmak üzere toplam 16 belediyeye verildi.

Ödül; şeffaflık, katılım, hesap verebilirlik, hukukun üstünlüğü, etik davranış, değişime açık olma, insan hakları, sürdürülebilirlik, sağlam mali yönetim, yetkinlik, verimlilik ve duyarlılık gibi değerlere bağlılığı esas alan 12 ilke ve 97 kriter çerçevesinde değerlendiriliyor.

"Yarınlarımızı sürdürülebilir kılmamız lazım"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, belediyenin yapmış olduğu çalışmaların sosyal belediyeciliği başarılı bir şekilde yansıttığını; şeffaf, insan odaklı bir belediyeciliği uluslararası platformda en iyi şekilde temsil ettiklerini vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

"Biz Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Ödülü'nü üçüncü defa alıyoruz, ilk 2023 yılında aldık. İlk başvurumuzu yaparken amacımız süreci daha iyi yönetebilmekti. Çünkü Büyükşehir Belediyesi olarak bizim hizmetlerimiz günlük ihtiyaçlar doğrultusunda ve ileriye dönük oluyor. Yarınlarımızı sürdürülebilir kılmamız lazım. Bu anlamda tabii stratejik planımız doğrultusunda konulan hedeflerimiz var. Çeşitli daire başkanlıklarımız var, hepsi farklı alanda hizmet ediyor ama hepsinin hedefi neticede Ankara halkına hizmet etmek. EloGE, yönetişim mükemmelliği programı da netice itibarıyla bizim süreçlerimizin iyileştirilmesine yönelik yaptığımız çalışmaların sonuçlarının değerlendirilmesini içeriyor. Bu uluslararası bir marka olduğu için neticede uluslararası platforma da bu çalışmalarımızı taşımış oluyoruz. Bu tabii ileriye yönelik belediyemizin yer alacağı gerek finansman olsun, projeler olsun onlarda uluslararası bazda da destek sağlayabilecek bir özellik kazandırıyor. Sayın Başkan'ımız Mansur Yavaş'ın inisiyatifleri doğrultusunda halkımıza, Ankara halkına daha iyi hizmet edebilmek. İhtiyaçlar artıyor, nüfus artıyor, depremin etkileri diğer faktörler. Bu anlamda daha güçlü yapılara sahip olmamız lazım. Buna bir imkan sağlamak üzere personelimizde, süreçlerimizin de iyileştirilmesini hedefliyoruz."