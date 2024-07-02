Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaz Kampı Başvuruları Başladı

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 10, 11 ve 12'nci sınıf ve mezun gruplarına lise müfredatını destekleyici eğitimler ile YKS ön hazırlık niteliğinde yaz kampı düzenleyecek. Başvuruların bugün başladığı ücretsiz kampta ders zili 8 Temmuz'da çalacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle Başkentli öğrencilere destek olmayı sürdürüyor. ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, 10, 11 ve12'nci sınıf ile mezun gruplarına lise müfredatını destekleyici eğitimler ve YKS ön hazırlık niteliğinde yaz kampı düzenleyecek. Genel tekrar dersleriyle yürütülecek, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik dersleriyle de öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak kamp, hafta içi her gün 10.00-13.30 saatleri arasında yürütülecek. Eğitimler, toplam 5 hafta sürecek.

Kayıtları bugün başlayan ve 5 Temmuz'a dek sürecek kampta ders başlangıcı ise 8 Temmuz olacak. Yaz kampı ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, Sanatoryum Caddesi No: 273 adresindeki Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi'ne gidebilecek ya da 0312 380 10 47-48 telefonu arayabilecek.