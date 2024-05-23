Ankara Büyükşehir Belediyesi Yenimahalle Gençlik Merkezi Tiyatro Ekibi Başkentlilerle Buluştu - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Yenimahalle Gençlik Merkezi Tiyatro Ekibi Başkentlilerle Buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yenimahalle Gençlik Merkezi tiyatro ekibinin sahnelediği 'Seni Çok Seviyorum' oyunu, Sinan Bengier Tiyatro Salonu'nda Başkentlilerle buluştu. Oyun, gençlere sosyalleşme fırsatı sunan merkezin etkinliklerinden biri olarak gerçekleştirildi.

23.05.2024 13:11
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Yenimahalle Gençlik Merkezi tiyatro ekibinin sahnelediği "Seni Çok Seviyorum" oyunu, Sinan Bengier Tiyatro Salonu'nda Başkentlilerle buluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sanatı ve sanatçıyı destekleyen etkinliklerine devam ediyor. Yenimahalle Gençlik Merkezi Tiyatro Ekibi, "Seni Çok Seviyorum" oyunu Başkentlilerle buluşturdu. 2 perdeden oluşan ve komedi türündeki oyun, Erdinç Aydın'ın yazarlığında, Volkan Kaya'nın yönetmenliğinde Batıkent Meydan AVM Sinan Bengier Sahnesi'nde sanatseverlere sunuldu.

Gençlere sosyalleşme fırsatı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yenimahalle Gençlik Merkezi, 14- 24 yaş arasıındaki gençler üye olmak kaydıyla eğitsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerden ücretsiz yararlanarak merkezde sosyalleşme fırsatı buluyor.

Gençlere imkan tanındığında başarının kaçınılmaz olduğunun altını çizen Gençlik Merkezi Tiyatro Eğitmeni Volkan Kaya, "Seni Çok Seviyorum, isimli tiyatro oyunu, gençlerin yeteneklerini sergileyebildiği bir tiyatro oyunu. Yenimahalle Gençlik Merkezi olarak, gençlere değer veriyoruz. Gençlere verilen değerlerin sonucunda böyle kıymetli gösterilerin çıkması bizi çok mutlu ediyor. Gençler de burada kendilerini geliştirebiliyorlar, kendi yeteneklerini ortaya koyabiliyorlar. Gençlik merkezlerimizde birçok şeyden faydalandıkları gibi tiyatro faaliyetlerinden de faydalanabiliyorlar. Sanatı birçok sanatsevere sunuyorlar" dedi.

Oyuncularından Ömer Faruk Doğan ise "Burada ekip ruhunu iyi oturttuğumuzu düşünüyorum. Herkes birbirine kenetlenmiş durumda, iletişimimiz birbirimizle çok iyi. Dışarıda da beraber vakit geçiriyoruz. Sadece tiyatroyla kalmıyoruz. Tiyatro, dışarıdan baktığınızda '-mış yapmak' gibi gözüküyor ama bence daha da derinine daldığınızda '-mış gibi yapmanın' da ilerisine geçerek tanrısal bir şeye dönüştüğünü düşünüyorum. Çünkü bir karakter var ve ona siz can veriyorsunuz. Aynı oyunu bir başkası oynadığında farklı bir can buluyor" diye konuştu.

Oyuna katılan seyirciler ise oyunla ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Fırat Doğan: "Oyunu sosyal medyadan gördüm. Rezervasyon için yer bulamayacağımızı düşünüyordum ama yer buldum. Açıkçası böyle bir performans beklemiyordum ama çok güzeldi. Hepsine de katılmaya çalışacağız."

- Arda Can: "Arkadaşımın ilk oyunuydu. Onun davetiyle katıldık. Çok beğendim. İçerik çok güzeldi."

-Emirhan Talha Demirkaya: "Oyun bence çok güzeldi, çok keyifliydi. Mansur Yavaş'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi Yenimahalle Gençlik Merkezi Tiyatro Ekibi Başkentlilerle Buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi Yenimahalle Gençlik Merkezi Tiyatro Ekibi Başkentlilerle Buluştu - Son Dakika
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