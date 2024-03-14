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Ankara Büyükşehir Belediyesinden cep terminalleri

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), şehirlerarası ulaşımda vatandaşların geliş ve gidişlerinde erişilebilirlik kolaylığı sağlamak amacıyla Anadolu Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Mevlana Bulvarı ve Dumlupınar Bulvarı olmak üzere dört ana arter üzerinde ve sekiz ayrı noktada cep terminali inşa ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte ulaşım kolaylığı sağlayan projelere imza atmaya devam ediyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı, şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşların AŞTİ'ye gitmeden otobüslere daha kolay erişim sağlayabilmeleri amacıyla Anadolu Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Mevlana Bulvarı ve Dumlupınar Bulvarı olmak üzere dört ana arter üzerinde ve sekiz ayrı noktada cep terminalleri inşa ediyor.

"Kent estetiğine de kimlik kazandırabilmeyi amaçladık"

Cep terminallerinin mart ayı içerisinde faaliyete başlayacağını belirten Kent Estetiği Daire Başkanlığı Kentsel Tasarım Şube Müdürü Bergil Özdemir, şunları kaydetti:

"UKOME Genel Kurulunun 09.08.2019 tarih ve 2019/66 sayılı kararı doğrultusunda Anadolu Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Mevlana Bulvarı ve Dumlupınar Bulvarı olmak üzere dört ana arter üzerinde sekiz ayrı noktada vatandaşlarımıza şehirlerarası geliş ve gidişlerinde ulaşım ve erişilebilirlik kolaylığı sağlamak amacıyla yolcu indirme ve bindirme duraklarını tasarladık. Teknik ekiplerimizle beraber tasarladığımız yolcu indirme ve bindirme duraklarında, öncelikli hedefimiz olarak kentimizde yaşayan vatandaşlarımıza konforlu ve güvenli bir şekilde bekleme alanı imkanı sağlayabilmeyi ve ayrıca kent estetiğine de kimlik kazandırabilmeyi amaçladık."

İnşa edilen cep terminallerinde yolcuların konforu için her şey düşünüldü.