Ankara Büyükşehir\'den kadın lokallerinde sıfır atık eğitimi

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele, kaynakların verimli kullanılması ve sıfır atık çalışmaları kapsamında kadın lokalleri ile aile yaşam merkezlerinde görev yapan personel ve üyelere yönelik eğitimler düzenliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir kent ve sürdürülebilir gelecek hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ile ITC Invest Trading & Consulting AG arasında protokol imzandı. Bu kapsamda aile yaşam merkezleri ve kadın lokallerinde görev yapan personel ve üyelere sıfır atık konusunda alanında uzman eğitmenler tarafından eğitim düzenlendi.

PERSONELE EĞİTİM

Protokole ilişkin konuşan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık Şube Müdürü Sercan Gelener, "Bugünkü eğitimimizde toplumumuzun temelini oluşturan kadınlarımıza sıfır atık eğitimi verdik. Eğitimimizin amacı ilk eğitimin verildiği yer olan ailede; kadınlarımızı eğiterek, gelecek nesillerimiz olan çocuklarımıza sıfır atık eğitimi vermek. Eğitim kapsamında Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) bize katıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürülebilir ve çevreci anlayışını toplumun tüm kesimlerine aktarmak için mücadelemiz devam ediyor" dedi.

AMAÇ FARKINDALIK

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadının Güçlenmesi Şube Müdürü Şenay Yılmaz ise "Ankara Büyükşehir Belediyesi sıfır atık projesine başladı. Belediyemizin hizmet noktalarında; kadın lokallerinde, aile yaşam merkezlerinde ve sosyal yaşam merkezlerinde eğitimler düzenliyoruz. Bu eğitimlerle önce personelimize daha sonra vatandaşlarımıza sıfır atık noktasında farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı eğitmeni Aynur Çimenci ise Ankara Büyükşehir Belediyesi ile uzun süredir bu tarz eğitimler yaptıklarını belirtti.