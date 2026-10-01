Ankara Çankaya'da silahlı saldırı için 200 bin TL teklif, 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Ankara Çankaya'da silahlı saldırı için 200 bin TL teklif, 6 şüpheli tutuklandı

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Ankara Çankaya\'da silahlı saldırı için 200 bin TL teklif, 6 şüpheli tutuklandı
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Ankara Çankaya'da 26 Eylül gecesi inşaat firmasına yüzleri kar maskeli 2 kişi silahlı saldırı düzenledi; iş yerinin camına 5 mermi isabet etti. Saldırı için 200 bin TL teklif yapıldığı belirlenirken 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde yüzleri kar maskeli 2 kişinin inşaat firmasına düzenlediği silahlı saldırı kameraya yansıdı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 6 şüpheli tutuklandı.

Olay, 26 Eylül gecesi Oğuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzleri Kar maskeli ve motosikletli 2 kişi tarafından inşaat firmasına yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iş yerinin camına 5 mermi isabet etti. Olay güvenlik kamerasına yansırken, olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince soruşturma başlatıldı. İş yeri sahibinin emniyetteki ifadesinde, daha önce yurt dışı numarasından arandığını ve '9 milyon dolar borcun var' denilerek tehdit edildiğini beyan etti. Yürütülen çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen E.Y. ve M.A.T. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, saldırının 200 bin TL karşılığında gerçekleştirilmesi yönünde teklif yapıldığı ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında ayrıca, A.D., U.K., B.S. ve V.T. isimli şüpheliler de gözaltına alındı. 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ankara Çankaya'da silahlı saldırı için 200 bin TL teklif, 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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