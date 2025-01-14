Ankara Çocuk Şenliği 18-19 Ocak'ta - Son Dakika
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Ankara Çocuk Şenliği 18-19 Ocak'ta

Şenlikte tiyatro oyunları ve atölyeler çocuklar için ücretsiz sunulacak.

14.01.2025 14:16
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Başkentte, 18-19 Ocak'ta "Ankara Çocuk Şenliği" düzenlenecek. Etkinlikte "Kırmızı Başlıklı Kız Kim?", "Küsme Barış Çocuk" ve "Uçabilir Miyiz?" tiyatro oyunları sahnelenecek.

Çocukların yarıyıl tatilini sanatsal etkinliklerle geçirmesi için harekete geçen Mini Sahne Sanat Merkezi, 18-19 Ocak tarihlerinde Batı Gösteri Merkezi'nde "Ankara Çocuk Şenliği" düzenleyecek.

İstanbul Çağdaş Sahne'nin Ankara turnesi kapsamında, "Kırmızı Başlıklı Kız Kim?", "Küsme Barış Çocuk" ve "Uçabilir Miyiz?" adlı tiyatro oyunlarını sahneleyeceği etkinlikte, çocuklar için gelişim atölyeleri ve sanat terapi uygulamaları, uzman eğitim psikologları ve çocuk gelişim uzmanlarının eşliğinde ücretsiz verilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara Çocuk Şenliği 18-19 Ocak'ta - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Çocuk Şenliği 18-19 Ocak'ta - Son Dakika
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