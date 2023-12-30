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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, T24 internet sitesi hakkında soruşturma başlattı - Son Dakika
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, T24 internet sitesi hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Sinan Ateş cinayeti' olarak bilinen soruşturmaya ilişkin kısıtlama kararını ihlal ettiği gerekçesiyle T24 internet sitesi hakkında resen soruşturma başlattı. Başsavcılık, haberin soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiğini ve delillerin karartılmasına neden olabileceğini belirtti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, T24 internet sitesi hakkında soruşturma başlattı
30.12.2023 - 13:17,
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunca "Sinan Ateş cinayeti" olarak bilinen soruşturmaya ilişkin kısıtlama kararını ihlal ettiği gerekçesiyle T24 internet sitesi hakkında resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince 31 Aralık 2022'de kısıtlama kararı verildiği hatırlatıldı.

T24 isimli internet sitesinde dün yayımlanan bir habere işaret edilen açıklamada, "Adli soruşturmanın gizliliği kuralına ve mezkur kısıtlama kararına aykırı olarak, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek, delillerin karartılmasına ve/veya maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemeye elverişli ayrıca masumiyet karinesini zedelemeye neden olacak değerlendirmelere sebebiyet veren bir haber yayımlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu haber ve benzeri paylaşımlarda bulunarak soruşturma kapsamında gizli tutulması gereken kararlar ve işlemlerin gizliliğini ihlal eden, açıklayan kişi veya kişiler hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 285. maddesi kapsamında gizliliğin ihlali suçundan resen soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: AA
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