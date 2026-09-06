Ankara'da 1 milyon 708 bin 329 adayın başvurduğu KPSS Lisans oturumu başladı - Son Dakika
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Ankara'da 1 milyon 708 bin 329 adayın başvurduğu KPSS Lisans oturumu başladı

Ankara\'da 1 milyon 708 bin 329 adayın başvurduğu KPSS Lisans oturumu başladı
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ÖSYM'nin düzenlediği 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başladı ve 130 dakika sürecek. 81 il ve Lefkoşa'da yapılan sınava katılan adaylar, sonuçların 7 Ekim'de açıklanacağını bekliyor.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı.

Ankara'da kamu kurumlarında işe girmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmak için sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine geldi. Adaylar, saat 09.00 itibarıyla görevlilerin kontrolleri altında sınav merkezine alınmaya başlandı. Sadece sınav giriş belgeleri ve kimliklerini beraberinde getirmesi gereken adaylar, girişte detaylı aramaya tabi tutuldu. Adaylar, saat 10.00'a kadar sınav merkezine alındı. Bu saatten sonra kapılar kapatıldı ve gelen öğrenciler içeri alınmadı. Saat 10.15 itibarıyla başlayan sınav 130 dakika sürecek ve saat 12.25'te sona erecek.

81 il ve Lefkoşa'da gerçekleştirilen sınava 1 milyon 708 bin 329 aday başvurdu. KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak. Sonuçlar, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak.

Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, ÖSYM, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 1 milyon 708 bin 329 adayın başvurduğu KPSS Lisans oturumu başladı - Son Dakika

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