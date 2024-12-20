Ankara'da 1059 Suçlu Yakalandı

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Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 1059 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 13-19 Aralık tarihlerinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 3, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 14, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 40, 5 yıla kadar hapis cezası olan 339 ve ifadeye yönelik aranan 663 kişi yakalandı.