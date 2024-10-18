Ankara'da 1128 Suçlu Yakalandı

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Ankara'da polis ve jandarmanın operasyonları sonucu çeşitli suçlardan aranan 1128 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 11-17 Ekim arasında Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda hakkında 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 4, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 38, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 41, 5 yıla kadar hapis cezası olan 291 ve ifadeye yönelik aranan 754 olmak üzere 1128 kişi yakalandı.