Ankara'da 179 Bin Aileye Doğal Gaz Desteği

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeden sosyal destek alan 179 bin 299 ailenin Başkent kartlarına 12'nci kez doğal gaz desteğinin yatırıldığını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sosyal yardım alan 179 bin 299 ihtiyaç sahibi aileye doğal gaz desteğinde bulunulduğunu bildirdi.

Yavaş, "Ankara'mızda 179 bin 299 ihtiyaç sahibi ailemizin Başkent kartlarına 12'nci kez doğal gaz desteği yatırıldı. Bu ay yapılan ödeme 107 milyon 579 bin 400 TL. Halkın parasını halka harcamaya, kimseyi kara kışa mahkum etmemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.