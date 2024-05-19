Ankara\'da 22. SERÇEV Çocuk ve Gençlik Şenliği düzenlendi

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(ANKARA) - Ankara Kent Konseyi (AKK) ev sahipliğinde "22. SERÇEV Çocuk ve Gençlik Şenliği" düzenlendi.

Ankara Kent Konseyi ve Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) iş birliği ile "22. SERÇEV Çocuk ve Gençlik Şenliği" düzenlendi. Gençlik Parkı içinde bulunan Ankara Kent Konseyi etkinlik alanındaki programda; Ankara Kent Orkestrası konseri, Ankara'nın beş beyazı tiyatro gösterisi, kortej yürüyüşü, boyama atölyeleri, el emeği ürünlerin yer aldığı stantlar, yüz ve kum boyama etkinlikleri yer aldı.

SERÇEV'in Engelliler Haftası kapsamında serebral palsili çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği şenliğe; Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, sivil toplum AKK bileşenleri, siyasiler, Ufuk Üniversitesi, Bilim Üniversitesi ve TOBB Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra engelli bireyler ile aileleri, kadın girişimciler ile çok sayıda davetli katıldı.