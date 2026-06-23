Ankara'da 241 Şüpheliye Gözaltı - Son Dakika
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Ankara'da 241 Şüpheliye Gözaltı

23.06.2026 09:35
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Ankara'da düzenlenen operasyonlarda 241 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 209'u yakalandı.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah saatlerinde yapılan operasyonlarda çeşitli örgütlere mensup 241 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, bunlardan 209'unun gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde Ankara Valiliği'nin açıkladığı yasak kararlarının ardından sabah saatlerinde çeşitli örgütlere yönelik ev baskanları düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde terör örgütlerinin ülke genelinde eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar neticesinde:"

DAEŞ terör örgütüne bağlı 30, DSİH terör örgütüne bağlı 23, TKP/ML terör örgütüne bağlı 22, TKİP terör örgütüne bağlı 20, MLKP terör örgütüne bağlı 16, DKP/BÖG örgütüne bağlı olan 16, DHKP/C terör örgütüne bağlı 12, THKP/C terör örgütüne bağlı 9 şüpheli olmak üzere toplamda 148 şüpheli,

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar neticesinde:

TPK/ML terör örgütüne bağlı 44, DAEŞ terör örgütüne bağlı 26, DHKP-C – MLKP 23 olmak üzere toplamda 93 şüpheli olmak üzere, toplamda 241 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, bu şüphelilerden 209 kişi gözaltına alınmıştır.

Diğer şüphelilerin yakalanması için soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir."

Kaynak: ANKA

Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 241 Şüpheliye Gözaltı - Son Dakika

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