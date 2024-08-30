Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları devam ediyor

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(ANKARA) -Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümü nedeniyle Ankara'da düzenlenen kutlamalar devam ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan vatandaşlar, TBMM önünden başlayan ve Birinci Meclis önünde sona erecek olan geçit törenini izledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önündeki geçit töreni İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başladı. Törende, Mehteran Birliği ve Türk Silahlı Kuvvetleri Karma Bandosu konseri düzenlendi. Konser sonrası Ulus'ta bulunan Birinci Meclis'e yürüyüş başladı. Yürüyüşe, Jandarma, polis ve askeri okul öğrencileri katıldı. Ankara Garnizonu'ndaki kara, deniz ve hava kuvvetlerinden oluşan tören birliği ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı da geçit töreninde yer aldı.

İçinde tören kıta komutanı Tank Okulu Komutanı Tuğgeneral Murat Rüştü Cizrelioğlu'nun olduğu araç, tören birliklerinin önünde harekete geçti. Cizrelioğlu, geçiş güzergahı boyunca vatandaşların bayramını kutladı. Cizrelioğlu'nu tören boyunca taşıyan aracın önünde ise polis ve jandarma personellerinden oluşan motorlu ekip yer aldı.

Geçit törenini izleyen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterlerini taşıdı. Geçit töreni boyunca yer alan resmi ve özel kurumlara ait binalar Türk bayraklarıyla ve Mustafa Kemal Atatürk posterleriyle donatıldı.

30 Ağustos Zaferi'nin 102'nci yılının coşkusu, Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenecek programla devam edecek. Tören, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu'nun saat 19.00'da ki karşılama konseriyle başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki törende askeri ve devlet erkanı yanı sıra yabancı misyon temsilcileri de yer alacak.