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Ankara'da 32 kişiyi 3 milyon TL dolandıran 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da 32 kişiyi 3 milyon TL dolandıran 9 şüpheli tutuklandı

Ankara'da iş bulma ve faizsiz kredi vaadiyle 32 kişiyi 3 milyon TL dolandıran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi tutuklandı. Operasyonda sahte evraklar ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ankara\'da 32 kişiyi 3 milyon TL dolandıran 9 şüpheli tutuklandı
16.01.2024 - 18:29,  Güncelleme: 18:30
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ANKARA'da, 32 kişiyi 3 milyon TL dolandıran kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte iş bulma ve faizsiz kredi kullandırma vaadi ile 26 olayda 32 kişiyi 3 milyon TL dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, sahte olduğu değerlendirilen evraklar ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen M.İ., F.C., S.K., M.S., C.K., S.Y., A.A., E.Ö. ve U.H.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ankara'da 32 kişiyi 3 milyon TL dolandıran 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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