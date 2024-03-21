Ankara\'da 35 Ton Kaçak Deterjan Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara'da düzenlenen operasyonda 35 ton kaçak deterjan ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla ülkeye getirilen ve insan sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde muhafaza edilen ürünlerin tespitine yönelik yürüttükleri çalışmalar neticesinde Etimesgut ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, kaçak olduğu tespit edilen 250 bin muhtelif eşya, 35 ton deterjan, 15 bin kozmetik ürünü, 3 bin elektronik eşya ve 240 kilogram boya ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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