Ankara'da 4. Yarıyıl Çocuk Festivali Düzenleniyor - Son Dakika
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Ankara'da 4. Yarıyıl Çocuk Festivali Düzenleniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatiline giren öğrenciler için 31 Ocak-1 Şubat 2025 tarihleri arasında ANFA Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi'nde ücretsiz Yarıyıl Çocuk Festivali düzenleyecek. Etkinlikler arasında Hacivat-Karagöz gösterisi, sihirbaz, kukla şov ve konserler yer alacak.

27.01.2025 13:10
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi yarıyıl tatiline giren öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı 31 Ocak 2025- 1 Şubat 2025 tarihleri arasında ANFA Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi'nde 4. Yarıyıl Çocuk Festivali düzenleyecek. Ücretsiz düzenlenecek festivalde Hacivat –Karagöz gösterisinden balon katlamaya, konserlerden kukla şova kadar pek çok etkinlik yer alacak.

Yarıyıl tatiline giren öğrenciler Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle hem eğleniyor hem de öğrenmeye devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü, geleneksel hale gelen ve bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Yarıyıl Çocuk Festivali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. ANFA Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek etkinliğe tüm çocuklar ücretsiz şekilde katılabilecek.

31 Ocak- 1 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek festival programı ise şöyle:

31 Ocak 2025:

11.00-11.15 Saygı duruşu- İstiklal Marşı

11.15-11.30 Hacivat Karagöz gösterisi

11.30-12.20 Sihirbaz

12.20-13.10 Bay köfte

13.10-14.00 Kukla Show

14.35-15.25  Balon Katlama

1 Şubat 2025:

11.00-11.10 Saygı duruşu- İstiklal Marşı

11.10-11.55 Kukla Show

11.55-12.40 Sihirbaz

13.00-14.00 İnteraktif çocuk şarkıları konseri (Melis Milli X-Can- Can Eöre Uygan- Duygu Cinemre)

14.00-14.45 Bay köfte

14.45-15.30 Balon Katlama

15.30-15.45 Hacivat Karagöz gösterisi

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da 4. Yarıyıl Çocuk Festivali Düzenleniyor - Son Dakika

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