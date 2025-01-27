(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi yarıyıl tatiline giren öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı 31 Ocak 2025- 1 Şubat 2025 tarihleri arasında ANFA Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi'nde 4. Yarıyıl Çocuk Festivali düzenleyecek. Ücretsiz düzenlenecek festivalde Hacivat –Karagöz gösterisinden balon katlamaya, konserlerden kukla şova kadar pek çok etkinlik yer alacak.
Yarıyıl tatiline giren öğrenciler Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle hem eğleniyor hem de öğrenmeye devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü, geleneksel hale gelen ve bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Yarıyıl Çocuk Festivali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. ANFA Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek etkinliğe tüm çocuklar ücretsiz şekilde katılabilecek.
31 Ocak- 1 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek festival programı ise şöyle:
31 Ocak 2025:
11.00-11.15 Saygı duruşu- İstiklal Marşı
11.15-11.30 Hacivat Karagöz gösterisi
11.30-12.20 Sihirbaz
12.20-13.10 Bay köfte
13.10-14.00 Kukla Show
14.35-15.25 Balon Katlama
1 Şubat 2025:
11.00-11.10 Saygı duruşu- İstiklal Marşı
11.10-11.55 Kukla Show
11.55-12.40 Sihirbaz
13.00-14.00 İnteraktif çocuk şarkıları konseri (Melis Milli X-Can- Can Eöre Uygan- Duygu Cinemre)
14.00-14.45 Bay köfte
14.45-15.30 Balon Katlama
15.30-15.45 Hacivat Karagöz gösterisi
Son Dakika › Güncel › Ankara'da 4. Yarıyıl Çocuk Festivali Düzenleniyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?