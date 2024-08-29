Ankara'da 8 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da 8 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Ankara'da 2 ayrı suçtan 8 yıl 3 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan kişinin üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu hap ve fişek ele geçirildi.

29.08.2024 15:46
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Ankara'da 2 ayrı suçtan 8 yıl 3 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, 2 ayrı suçtan 8 yıl 3 ay 14 gün hapis cezası olan ve bir çok suçtan aranma kaydı bulunan V.U'nun 19 Mayıs Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.

Belirlenen adrese giden ekiplere teslim olmak istemeyen V.U. havaya ateş açarak direndi. Yapılan müzakere sonucu silahını bırakan V.U. yakalandı.

Adresteki aramalarda, 59 uyuşturucu hap ve 29 fişek ele geçirildi.

V.U, işlemlerinin arından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

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