Ankara'da 8 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

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Ankara'da 2 ayrı suçtan 8 yıl 3 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, 2 ayrı suçtan 8 yıl 3 ay 14 gün hapis cezası olan ve bir çok suçtan aranma kaydı bulunan V.U'nun 19 Mayıs Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.

Belirlenen adrese giden ekiplere teslim olmak istemeyen V.U. havaya ateş açarak direndi. Yapılan müzakere sonucu silahını bırakan V.U. yakalandı.

Adresteki aramalarda, 59 uyuşturucu hap ve 29 fişek ele geçirildi.

V.U, işlemlerinin arından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.