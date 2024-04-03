Ankara'da Abdullah Zeydan'a mazbata verilmemesine tepki

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HABER: ESRA TOKAT

DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Abdullah Zeydan'a mazbata verilmemesine, Ankara'da Emek ve Demokrasi Güçleri tepki gösterdi. Yapılan açıklamada "Çağrıda bulunuyoruz; ummaktan vazgeçin, kayyum zihniyetinin devamı niteliğindeki bu tür hukuksuzluklara derhal son verin, halkın iradesine saygı duyun" denildi.

DEM Parti Van Büyükşehir Belediyesi adayı olan ve yüzde 55 oyla seçilen Abdullah Zeydan'ın "memnu (yasaklı) haklarının geri alınması" üzerine, mazbata yüzde 27 oy alan AKP adayı Abdulahat Arvas'a verildi.

"KAYYUMLAR GİDECEK, BİZ KALACAĞIZ"

Ankara'da Selanik Caddesi'ndeki Eğitim Sen 1 No'lu Şube önünde Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri bir basın açıklaması yaptı. Yüzlerce kişinin katıldığı basın açıklamasında "Halkın İradesi Gasp Edilemez" pankartı açıldı. Basın açıklaması sırasında "Kayyumlar gidecek biz kalacağız", "Sessiz kalma Van'a, sıra gelir sana", "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek" ve "Van'da darbe var irademe dokunma" sloganları atıldı.

"GELİŞMELER KAYGI VERİCİ"

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Ankara Şubeler Platformu'ndan Devrim Yardımcı tarafından okunan basın açıklamasında 31 Mart yerel seçimlerinde günübirlik oy kullandırtılmasına rağmen iktidarın 22 yıldaki en büyük yenilgisinin yaşandığı ifade edildi ve "31 Mart'ta kayyum rejimine, tutuklama, gözaltı operasyonlarına, siyasi rehine davalarına karşı barışa, demokrasiye, hak ve özgürlüklere sahip çıkma iradesi tartışma götürmez şekilde açığa çıkmıştır. Ancak hukuksuzluğu bir yönetim biçimi haline getiren iktidarın bu sonucu kabul etmediği, doğru okumadığı ve kirli oyunlar tezgahladığını gösteren gelişmeler hepimiz açısından kaygı vericidir" denildi.

"HUKUKSUZLUKLARA DERHAL SON VERİN"

"Van halkının demokratik iradesinin talimatlı bir yargı kararıyla gasp edilmesi girişimi hepimizin hukuk güvencesini ortadan kaldıran niteliktedir" ifadelerine yer verilen açıklamada, "Bu nedenle sadece Van halkının iradesine karşı değil hepimize; anayasamıza ve asgari demokratik ilkelere karşı yapılmış bir provokasyon, bir siyasi darbe girişimidir. Ankara Emek ve Demokrasi güçleri olarak çağrıda bulunuyoruz; ummaktan vazgeçin, kayyum zihniyetinin devamı niteliğindeki bu tür hukuksuzluklara derhal son verin, halkın iradesine saygı duyun" denildi.

KESK EŞ GENEL BAŞKANI KARAGÖZ: "ABDULLAH ZEYDAN MEŞRU BELEDİYE BAŞKANIDIR"

Basın açıklamasında söz alan KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz ise "31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Abdullah Zeydan, Van halkının, çok büyük teveccühü ile seçilmiş resmi ve meşru belediye başkanıdır. Anti-demokratik uygulamalarla Van halkının iradesine kayyum atanmasının ne insani, ne ahlaki, ne de hukuki bir yanı vardır. Hukuk tanımayan uygulamanın Türkçe adı gasp ve zorbalıktır. Halk iradesine saygı göstermek asgari insani bir görev ve anayasal bir zorunluluktur" denildi.

DEM PARTİ ANKARA İL EŞ BAŞKANI KANAT: "BUNUN İZAHI YOK"

DEM Parti Ankara İl Eş Başkanı Fatin Kanat, "Bugün yapılan bu hırsızlığın ve bu arsızlığın dünyada bir örneği yoktur. Abdullah Zeydan'a bir tertip ve bir tuzak kurularak mesai saatinin bitimine beş dakika kala hırsızlığa; elinin ötekinin hakkına alıştırmış bir zihniyet tarafından yapılanlar yapıldı. Bunun izahı yok. Bunun ancak şu şekilde telafisi mümkün. Biran önce Abdullah Zeydan'a ve partimize hak ettiği mazbata derhal verilsin. Çünkü bu mazbata geri verilmezse biz bu mazbatayı geri alana kadar alanlarda olacağız. Mücadele içinde olacağız, bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.