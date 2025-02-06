Ankara'da Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi Faaliyete Geçti - Son Dakika
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Ankara'da Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi Faaliyete Geçti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, afetlere müdahaleyi hızlandırmak amacıyla Esenboğa Havalimanı yanında kurulan 'Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi'ni açtı. Merkez, afet öncesi ve sonrası için geniş depolama alanları ile eğitim imkanları sunacak, sıcak yemek desteği sağlayacak mobil mutfaklar içerecek.

06.02.2025 18:37
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ABB'nin "Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi" faaliyette

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 2024-2029 Projeleri arasında yer alan ve sorumlu olunan illere anında müdahale imkanlarının artırılması amacıyla projelendirilen "Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi" faaliyete geçti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 2024 Seçim Vaatleri arasında, Ankara'nın afet dirençli kent hale getirilmesi ve sorumlu olunan illere müdahale imkanlarının artırılması gerekliliğini dile getirerek duyurduğu "Afet Lojistik ve Eğitim Merkezi" faaliyete geçti.

Afet öncesi hazırlık ve afet sonrası müdahaleyi daha etkili hale getirilmesi amacıyla Esenboğa Havalimanı'nın hemen yanında kurulan merkez, geniş depolama alanları, eğitim sınıfları ve lojistik imkanlarıyla afetlerden etkilenecek vatandaşlara, bulundukları bölgelerde destek verilmesini sağlayacak.

Merkezde; afet sırasında ve sonrasında kullanılmak üzere çadır, konteyner, mobil wc-duş, çamaşırhane gibi önemli malzemeler sürekli hazır tutuluyor. Çocuklardan kamu kurumlarına kadar geniş bir kitleye eğitimler düzenlenecek olan merkez, afetlerde hızlı ve etkili müdahale için ana üs görevini üstlenecek.

Mobil hizmetlerle sıcak yemek desteği

Merkezin önemli bir diğer özelliği ise afet bölgelerinde sıcak yemek desteği sunmak için hazırlanan mobil mutfak TIR'ları ve diğer üniteler. Günde 30 bin kişilik yemek çıkarabilen mobil mutfaklar, 20 bin kişilik çorba dağıtım TIR'ları, mobil fırın ve mobil manav afet bölgesinde sahada görev yapan ekipler ile afetzedelere destek sağlayacak. Çevre dostu tasarımı ve hızlı kurulumu sayesinde bu üniteler, ihtiyaç anında her bölgeye hızla ulaşabilecek.

Afet Kampüsü'ne doğru

Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel, merkezin bir afet kampüsüne dönüşeceğini belirterek şu bilgileri verdi:

"Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi'mizi havaalanının hemen yanına, ulaşım kolaylığı sağlayacak bir konumda kurduk. Burada hem belediyemizin ekipmanlarını hem de eğitim ve farkındalık çalışmalarını bir araya getiriyoruz. Amacımız burayı bir afet kampüsüne dönüştürerek, tüm arama kurtarma dernekleri, kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ları bir çatı altında toplayarak ortak eğitimler ve farkındalık çalışmaları yapmak."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi Faaliyete Geçti - Son Dakika

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