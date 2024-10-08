Ankara'da Afet Risk Azaltma Planı Hedefleri Belirlendi - Son Dakika
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Ankara'da Afet Risk Azaltma Planı Hedefleri Belirlendi

Ankara Valisi Şahin, 5 hedef ve 125 eylem ile afet risklerini azaltmak için plan oluşturulduğunu açıkladı.

08.10.2024 16:48
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Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Afet Risk Azaltma Planı'nda, 5 hedef ve 125 eylemi gerçekleştirmek üzere sorumlu kurum ve destekleyici kurumların belirlendiğini söyledi.

Şahin, "İl Afet Risk Azaltılma Planı"na ilişkin, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, afetlerin dünya üzerinde meydana getirdiği kayıpların günden güne arttığını belirtti.

Afetlerin etkileriyle baş etmede riskleri azaltmanın önemini vurgulayan Şahin, bu konuda uluslararası çerçeveler kapsamında yerel düzeyde yapılması gereken çalışmalar olduğunu dile getirdi.

Buna yönelik tüm illerde, "İl Afet Risk Azaltma Planı"nın (İRAP) hazırlandığını belirten Vasip Şahin, şöyle devam etti:

"Özellikle son yıllarda ülkemizde meydana gelen afetler, deprem, su baskınları, yangınlar gibi ve sonrasında yapılan analizler, afetler meydana gelmeden önce afet risklerini azaltma çalışmalarının can ve mal kayıplarının azaltılmasında hayati öneme sahip olduğunu göstermektedir. Planın hazırlanma amacı tüm kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin kendi görev kapsamları içerisinde risk azaltmaya yönelik çalışmalarının bir araya getirilmesidir. Valiliğimizin bu süreçteki en önemli görevi eylemlerin gerçekleştirilmesinin takip ve izlenmesini yapmak, mümkün olan kapasite geliştirmeye katkı sunmak ve uygulamalarda engelleri kaldırarak aksaklıkların önüne geçmek olacaktır."

Ankara için afet riskleri denildiğinde ilk akla gelen konunun deprem olduğunun altını çizen Şahin, il sınırları içerisinde yıkıcı olabilecek büyüklükte aktif fay olmamasına rağmen bulunduğu konum itibarıyla ülkenin en büyük deprem üretecek faylardan Kuzey Anadolu Fayı (KAF) Kırıkkale-Erbaa Fayı ve Tuz Gölü Faylarının etki alanında kaldığını belirtti.

Şahin, riskleri azaltmak amacıyla kurumsal ve bireysel olarak toplumun tüm aktörlerinin rol ve sorumlulukları olduğuna dikkati çekti.

Şahin, İRAP'ın eylemlerinin izlenerek değerlendirilmesi, planların uygulama süreci ve eylemlerin gerçekleşme düzeylerinin takibinin olası afet etkileri ile mücadelede önem taşıdığını vurguladı.

Şahin, "Ankara İl Afet Risk Azaltma Planı'nda, 5 hedef ve 125 eylemi gerçekleştirmek üzere sorumlu kurum ve destekleyici kurumlar belirlenmiştir. Takip ve izlemesi yapılan eylemlerden 21'i tamamlanmış, 87 eylemle ilgili çalışmalar devam etmekte, 17 eylemle ilgili çalışmalara başlanmış olup bu konuda hızlı bir şekilde yol alınması için gereken tüm özverili çalışmalara devam edilmektedir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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