Ankara\'da Alacak Kavgası: Kuzeni Tarafından Vurulan Sebahattin Y.\'nın Güvenlik Kameralarındaki Anları

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde alacak kavgasında Sebahattin Y.'nin N.A. ile tartışmasının ardından kuzeni M.Y.A tarafından vurulduğu anların güvenlik

kamera kayıtları ortaya çıktı. Olay kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntüsünde, M.Y.A'nın oturduğu başka bir masadan kalkıp gelerek tabancayla Sebahattin Y.'yi vurduğu anlar yer alıyor. Görüntülerde silahın ateşlenmesiyle kafede büyük bir panik yaşanırken, M.Y.A.' ve kuzeni N.A.'nın olay yerinden hızlıca uzaklaştığı görüldü. Sebahattin Y,'yi vuran ve bugün yakalanan M.Y.A ile kuzeni N.A., sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Haber-Kamera: Salih HÜDAVERDİ/ANKARA,