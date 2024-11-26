Ankara\'da Antik Roma Yolu Restorasyonu Tamamlanmak Üzere

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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Ulus Tarihi Kent Merkezi içerisinde yer alan 'Antik Roma Yolu'nun kurtarma ve restorasyon çalışmaları ile ilgili "2 bin yıllık tarih uyanıyor. Roma Tiyatrosu'ndan sonra tarihi Roma Yolu da ayağa kalkıyor. Kültür ve turizme yönelik çalışmalarımız kapsamında 2 bin yıllık Antik Roma Yolu'nu restore ediyoruz. Çalışmaların yüzde 90'ını tamamladık. Bu eşsiz mirası kısa süre içinde halkımızın ziyaretine açacağız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihini koruma, tanıtma ve geleceğe aktarma hedefiyle yürüttüğü çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında, Ulus Tarihi Kent Merkezi içerisinde yer alan 'Antik Roma Yolu'nun kurtarma ve restorasyon çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı.

"Bu eşsiz mirası kısa süre içinde halkımızın ziyaretine açacağız"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yapılan çalışmaları sosyal medya hesaplarından, "2 bin yıllık tarih uyanıyor. Roma Tiyatrosu'ndan sonra tarihi Roma Yolu da ayağa kalkıyor. Kültür ve turizme yönelik çalışmalarımız kapsamında 2 bin yıllık Antik Roma Yolu'nu restore ediyoruz. Çalışmaların yüzde 90'ını tamamladık. Bu eşsiz mirası kısa süre içinde halkımızın ziyaretine açacağız" notuyla duyurdu.

2 Bin yıllık tarihi bugüne ışık tutacak

Proje kapsamında; yuvarlak teras alanında beton kesim işlemleri yapılarak terasın karşısında bulunan alanda toprağı desteklemek amacıyla moloz taş duvar inşa edildi. Başlatılan restorasyon çalışması ile alanın çevresinde yürüyüş yolu ve mesh korkuluk imalatları tamamlanarak ziyaretçilerin güvenli bir şekilde bölgeyi gezmeleri sağlanacak. Alan bitkilerden temizlenerek kazılar sonucunda antik dükkan duvarları gün yüzüne çıkarıldı. Kuru peyzaj çalışmaları, aydınlatma direklerinin yerleştirilmesi ve su kuyusunun temizlenip açığa çıkarılması da projenin diğer önemli adımları arasında yer alıyor. Alanın 2 bin yıllık tarihi dokusunu ve önemini ziyaretçilere aktaracak bilgi panolarının da eklenmesiyle proje yakın zamanda tamamlanmış olacak.

Roma yolu restorasyon projesi, geçmişin izlerini bugüne taşıyan bu alanın korunmasına katkı sağlarken, ziyaretçilerin tarihle iç içe bir deneyim yaşamalarına da imkan sunacak. Proje tamamlandığında, alanın hem yerel halk hem de turistler için bir cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

"640 metrekarelik bir alanda da hem restorasyon hem de kentsel tasarım projemizi yapıyoruz"

Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Koordinatörü Bekir Ödemiş, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Roma uygarlık döneminin önemli bir izini daha ayağa kaldırıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde Roma Yolu'na ilişkin restorasyon projemizi hazırladık. Ulus Tarihi Kent Merkezi içerisinde yer alan Antik Roma Yolu'nu kurtarma ve restorasyon çalışmalarına başladık ve yakın zamanda bitirmek üzereyiz. Ulus Şehir Çarşısı kazısı esnasında buluntular meydana çıkıyor. 1996 yılları arasında kurtarma kazı çalışmaları başlamış. 69 metre uzunluğunda 5.8 metre genişliğindeki kısmı kurtarılıyor. 640 metrekarelik bir alanda da hem restorasyon hem de kentsel tasarım projemizi yapıyoruz" diye konuştu.

Çalışmalarımızın yüzde 90'ı tamamlandı

Bu projelerin hem tarihe saygı projeleri olduğunu hem de uygarlık mirası olarak kültür turizmine hazırlamış olacaklarının altını çizen Ödemiş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugünkü Atatürk Bulvarı Roma Yolu'na eşdeğerdir. Kentin en önemli akslarından biri. Temizledik bu alanı bitkilerle kaplıydı onlardan arındırdık. Özgün taş yapısını ortaya çıkardık. Tüm uygarlıklara ait izleri burada görebiliyorsunuz. Duvarlara bilgilendirme levhaları da asılacak. Karekodla da bilgiye erişim sağlanabilecek. Yolun etrafında rahatça inceleme yapılabilmesi için korkuluklu yürüme yolu yaptık. Kuru peyzaj ile kapladık. Ankara'nın tüm dünya ile bağlantının sağlandığı önemli bir merkez. Çalışmalarımızın yüzde 90'ı tamamlandı yakın zamanda vatandaşların kültür turizminin hizmetine sunacağız."