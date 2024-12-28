Ankara'da Araçta Ateş Açıldı

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Ankara'da, seyir halindeyken aracına başka bir araçtan ateş edilen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Eti Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda aracıyla ilerleyen A.Ş'ye başka bir araçtaki kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Olayda bacağından yaralanan A.Ş, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

A.Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.