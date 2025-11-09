Ankara'da Atatürk'ü Anma Etkinlikleri Düzenlenecek - Son Dakika
Ankara'da Atatürk'ü Anma Etkinlikleri Düzenlenecek

09.11.2025 12:20
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 87. yılı dolayısıyla çeşitli anma programları düzenleyecek. Etkinlikler arasında Atatürk temalı çocuk atölyeleri ve 'Son 11 Ay' isimli lirik anlatı sahnelemesi yer alıyor.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 87. yılı dolayısıyla anma programları düzenleyecek.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, "Büyükşehir Belediyesi tarafından, Atatürk'ün fikirleri ve Cumhuriyet'in kuruluş değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da anlamlı etkinlikler" düzenlenecek.

Atatürk'ün hayatını, fikirlerini ve Cumhuriyet'in kuruluş sürecini anlatan program kapsamında yarın Kocatepe Kültür Merkezi'nde 13.00-17.00 saatleri arasında çocuklara yönelik "Atatürk Temalı Çocuk Atölyeleri" gerçekleştirilecek. Saat 20.00'de ise "Son 11 Ay" isimli lirik anlatı sahnelenecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Hacı Bayram ve Kocatepe Camilerinde yurttaşlara lokma dağıtacak.

Anma etkinlikleri 11 Kasım Salı saat 14.00'te "Veda" filminin gösterimiyle devam edecek.

Kaynak: ANKA

