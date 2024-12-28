Ankara'da Atatürk'ün Gelişi 105. Yılında Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Ankara'da Atatürk'ün Gelişi 105. Yılında Coşkuyla Kutlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yıl dönümünde 'Günün Adı Kızılca' isimli lirik anlatıyı sahneledi ve Ankara türkülerinin seslendirildiği bir mini konser düzenledi.

28.12.2024 13:16
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105'inci yıl dönümünde Gençlik Parkı Büyük Tiyatro Sahnesi'nde "Günün Adı Kızılca" isimli lirik anlatıyı sahneledi, ardından Ankara türkülerinin seslendirildiği mini bir konser düzenledi.

ABB, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105'inci yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. Bu kapsamda Gençlik Parkı Büyük Tiyatro Sahnesi'nde "Günün Adı Kızılca" lirik anlatısı ve Ankara Türküleri konseri sanatseverlerle buluştu.

İzleyiciler 105 yıl öncesine yolculuk yaptı

Atatürk'ün Milli Mücadele sürecinde Ankara'ya gelişinin etkileri ve öneminin ele alındığı "Günün Adı Kızılca" lirik anlatıya, Başkentliler yoğun ilgi gösterdi. 105 yıl öncesinin atmosferini derin bir şekilde yansıtan duygu dolu anlatı, izleyicilere tarihi bir yolculuk yaşattı. Yazarlığını ve yönetmenliğini Firdevs Aylin Tez ve Orkestra Şefliğini Kemal Günüç'ün üstlendiği eserin anlatıcıları ise Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın oyuncuları Gamze Karababa, Füsun Demirden, Hasan Erten ve Doğuşcan Apel oldu.

Eserin; Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Kent Orkestrası, Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve Fomget Halk Dansları ekipleri tarafından ortaklaşa sahnelendiğini belirten Firdevs Aylin Tez, "27 Aralık çok önemli bir gün, Milli Mücadele'nin ateşinin yakıldığı gün. Yıllarca unutulmuş bir Anadolu şehri, Mustafa Kemal Atatürk sayesinde küllerinden yeniden doğmuş Anka misali Ankara, Ankara oldu. Dört yıldır Büyükşehir Belediyesinde bu lirik anlatıyı gerçekleştiriyoruz. Ankaralıların, seğmenlerin bugünü nasıl beklediğini görünce gerçekten bugünü bayram duygusuyla kutluyorlar, o coşkuyu hala yaşıyorlar" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın usta oyuncusu Gamze Karababa ise "Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin Ankara Büyükşehir Belediyesinin çatısı altında kutlamak çok büyük heyecan veriyor bize. Anadolu'da bir ateş vardı, o ateş yeniden küllerinden doğdu. Bir oyuncu olarak bunu temsil etmek bana çok gurur veriyor" diye konuştu.

Ankara türküleri seslendirildi

Gece, Kent Orkestrası Solisti Derya Karakayış'ın Ankara türkülerini seslendirdiği mini konserle tamamlandı. Kent Orkestrası Şefi Kemal Günüç, "Biz her sene düzenli olarak 27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya gelişini kutluyoruz. Bu bizim için çok önemli. Kent Orkestrası ve sanat topluluklarıyla beraber kendimize vazife edindik ve bundan sonra da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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