Abb Ukome, Avm'lerin Çevresindeki Araç Trafiğinin Azaltılması İçin Yeni Kararlar Aldı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alışveriş merkezleri çevresinde yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılmasına yönelik yeni kararlar aldı.

UKOME, Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan Kentpark AVM ve Cepa AVM çevresinde yaşanan trafik sıkışıklığını gidermek amacıyla yeni karar aldı. Alınan karar doğrultusunda; 2123 Cadde'den Dumlupınar Bulvarı'na çıkış kapatılacak ve bu noktadan yalnızca girişe izin verilecek. AVM'den çıkış yapmak isteyen araçlar ise açık otopark içerisinden 2121 Sokak istikametine yönlendirilecek. Yeni düzenlemeye yönelik yol genişletme çalışmaları başladı.

ABB, Kentpark ve Cepa AVM çevresinde uygulanacak düzenlemelerin ardından, benzer trafik yoğunluklarının yaşandığı diğer bölgeler için de çalışma başlattı. Bu kapsamda Ankamall AVM–Mevlana Bulvarı bağlantısı, Optimum AVM açık otoparkından Ayaş Yolu'na çıkışlar, Nata Vega AVM çıkışları ile Antares AVM, Podium AVM ve Gimat çevresinde yaşanan trafik sorunlarına yönelik düzenlemeler için de harekete geçildi.

Düzenlemelerle birlikte, AVM'lerin bulunduğu bölgelerdeki araç trafiğinin daha güvenli ve akıcı hale getirilmesi hedefleniyor.