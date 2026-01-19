Abb Ukome, Avm'lerin Çevresindeki Araç Trafiğinin Azaltılması İçin Yeni Kararlar Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Abb Ukome, Avm'lerin Çevresindeki Araç Trafiğinin Azaltılması İçin Yeni Kararlar Aldı

19.01.2026 17:08  Güncelleme: 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, alışveriş merkezleri çevresindeki trafik yoğunluğunu azaltmak için yeni kararlar aldı. Dumlupınar Bulvarı üzerindeki Kentpark ve Cepa AVM'lerin çevresinde trafik akışını düzenlemek için önemli değişiklikler yapılacak.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alışveriş merkezleri çevresinde yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılmasına yönelik yeni kararlar aldı.

UKOME, Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan Kentpark AVM ve Cepa AVM çevresinde yaşanan trafik sıkışıklığını gidermek amacıyla yeni karar aldı. Alınan karar doğrultusunda; 2123 Cadde'den Dumlupınar Bulvarı'na çıkış kapatılacak ve bu noktadan yalnızca girişe izin verilecek. AVM'den çıkış yapmak isteyen araçlar ise açık otopark içerisinden 2121 Sokak istikametine yönlendirilecek. Yeni düzenlemeye yönelik yol genişletme çalışmaları başladı.

ABB, Kentpark ve Cepa AVM çevresinde uygulanacak düzenlemelerin ardından, benzer trafik yoğunluklarının yaşandığı diğer bölgeler için de çalışma başlattı. Bu kapsamda Ankamall AVM–Mevlana Bulvarı bağlantısı, Optimum AVM açık otoparkından Ayaş Yolu'na çıkışlar, Nata Vega AVM çıkışları ile Antares AVM, Podium AVM ve Gimat çevresinde yaşanan trafik sorunlarına yönelik düzenlemeler için de harekete geçildi.

Düzenlemelerle birlikte, AVM'lerin bulunduğu bölgelerdeki araç trafiğinin daha güvenli ve akıcı hale getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Dumlupınar, Alışveriş, Belediye, Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Abb Ukome, Avm'lerin Çevresindeki Araç Trafiğinin Azaltılması İçin Yeni Kararlar Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aston Villa, Fenerbahçe maçı öncesi kayıp Aston Villa, Fenerbahçe maçı öncesi kayıp
Esra Erol’daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
Tedesco’dan 61 yıl sonra bir ilk Tedesco'dan 61 yıl sonra bir ilk
İnegöl’de kız kavgası: Kuzenini falçatayla yaraladı İnegöl'de kız kavgası: Kuzenini falçatayla yaraladı
Hayırlı evlat Van Persie 3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada olanlar oldu Hayırlı evlat! Van Persie 3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada olanlar oldu
Direksiyon dersinde fren yerine gaza basınca olanlar oldu İşte o anlar Direksiyon dersinde fren yerine gaza basınca olanlar oldu! İşte o anlar

19:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
19:04
Sergen Yalçın tüm kozlarını oynadı İşte ilk 11’ler
Sergen Yalçın tüm kozlarını oynadı! İşte ilk 11'ler
18:45
Ufuk Özkan’a influenza teşhisi kondu: Vaktimiz daralıyor
Ufuk Özkan'a influenza teşhisi kondu: Vaktimiz daralıyor
18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar
18:18
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme 3 kişi tutuklandı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı
17:31
“Şeriat“ çıkışıyla gündem olan Esra Erol’dan eleştirilere yanıt
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 19:51:39. #7.11#
SON DAKİKA: Abb Ukome, Avm'lerin Çevresindeki Araç Trafiğinin Azaltılması İçin Yeni Kararlar Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.