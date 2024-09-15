Ankara'da Avrupa Hareketlilik Haftası Başlıyor

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Avrupa Hareketlilik Haftası, Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) hazırlanan çeşitli etkinliklerle başkentte yarından itibaren kutlanmaya başlanacak.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, her yıl tüm dünyada 16-22 Eylül'de gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası, EGO Genel Müdürlüğünün hazırladığı etkinliklerle kutlanacak.

Güvenli bisiklet sürüş eğitiminden tiyatro gösterilerine göre her yaş grubuna yönelik etkinlikler yarın başlayacak.

Kadınlara ve çocuklara ulaşımda bisiklet kullanmanın farkındalığı artırmak adına EGO Bisiklet Kampüsü'nde "Güvenli Bisiklet Sürüş Eğitimi" de verilecek.

EGO Genel Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikler şöyle:

19 Eylül Perşembe 10.00-13.00 saatleri arasında Çubuk-1 Rekreasyon Alanı'nda Gençler ve Genç Kalanlar Birlikte Yürüyor

20 Eylül Cuma sosyal medyada "İşe Bisikletle Gidiyorum/ Bike to Work Kampanyası"

21 Eylül Cumartesi 16.00-18.00 saatleri arasında Gazi Park Atatürk Orman Çiftliği'nde Çocuklar İçin Bisiklet Sürüş Şenliği ve Tiyatro Gösterisi

22 Eylül Pazar 10.00-18.00 saatleri arasında "Otomobilsiz Pazar Günü"nde bir cadde kapatılacak ve gün boyu etkinlikler düzenlenecek.