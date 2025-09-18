Ankara'da Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
Ankara'da Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinliği Düzenlendi

18.09.2025 10:18
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlediği yürüyüş etkinliğiyle herkesin hareketliliğe katılımını teşvik etti. Etkinlik, doğa ile iç içe keyifli anlar sunarken, katılımcılardan olumlu geri dönüşler alındı.

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlediği yürüyüş etkinliği ile çocuk, genç, yaşlı her yaştan Başkentliyi bir araya getirdi. "Herkes için Hareketlilik" temasıyla düzenlenen etkinlikte, doğayla iç içe keyifli anlar yaşandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Avrupa Hareketlilik Haftası'nı dolu dolu bir programla kutluyor. ABB EGO Genel Müdürlüğü, her yıl 16-22 Eylül günleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası'na "Her Yaştan Yürüyüş Etkinliği" ile başladı. Bu yıl "Herkes için Hareketlilik" temasıyla anlam kazanan etkinlikte, çocuk, genç, yaşlı her yaştan Başkentli bir araya gelerek doğayla iç içe keyifli anlar yaşadı. AOÇ Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen yürüyüşle hareketli yaşamın kent kültürüne sağlayacağı katkıya da dikkat çekildi.

"Hareketliliğin önemini vurgulamaya çalıştık"

ABB EGO Genel Müdürlüğü Projeler Şube Müdürü Ceren Boztepe, etkinliğe ilişkin, "2019 yılından bu yana Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Avrupa Hareketlilik Haftası'nın açılışındayız. Bu hafta çeşitli etkinlikler planlandı. Hafta boyunca yapılacak etkinlikler kapsamında, 'Herkes için Hareketlilik' teması doğrultusunda her yaştan yürüyüş etkinliği gerçekleştiriliyor. Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'ndayız. Burada her yaştan katılımcının destek verdiği yürüyüşle birlikte, hareketliliğin önemini vurgulamaya çalıştık" dedi.

Etkinlikte katılımcıların enerjisi ve coşkusu haftaya renk kattı. Başkentliler, etkinlik hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Serap Aras: "Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliğindeyiz. Mutluyuz, bize bu imkanı tanıdılar. Hareketli olmak çok güzel bir şey. Nerede hareket var, orada bereket var. Çok mutluyum. Belediye'mizin kadınlara değer vermesi çok güzel bir şey."

-Oya Karaman: "Belediye'nin düzenlediği bu hareketlilik etkinliklerine mutlaka katılmayı seçiyorum. Günümüz çağında egzersiz çok önemli. Bunu da Belediye'miz sağladığı için gerçekten çok teşekkür ediyoruz."

-Sevilay Arslan Atalay: "Biz zaten hareketli bir yaşamı Belediye'miz sayesinde benimsedik. Zumba, pilates, aerobik… Hepsine katılıyoruz. Bugün de burada Avrupa Hareketlilik Günü'ne katılmaktan çok mutluyuz. Sağlık zaten beraberinde mutluluk getiriyor. Hep beraber sağlıklı, mutlu bir yürüyüş yaptık. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz etkinlik için."

-Berrak Belligöçük: "Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında buradayız. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Mansur Yavaş Başkan'ım, halkın başkanı. Her zaman kadınların yanında. Buralar bizim terapi merkezlerimiz. Çok mutluyuz, kendisine teşekkür ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Ankara'da Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinliği Düzenlendi

