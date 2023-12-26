Ankara\'da avukatın katil zanlısının yargılanması başladı

Ankara'da silahla vurularak öldürülen 24 yaşındaki avukat Belen Nesil Coşğun'un katil zanlısı Muhammet Balcı'nın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan yargılanmasına başlandı.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Balcı, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan sanık Balcı, suçsuz olduğunu öne sürdü.

Coşğun ile olan birlikteliğini bitirmek istediğini, bunun için de maktule karşı soğuk davrandığını anlatan Balcı, bu süreçten sonra Coşğun'un kendisini kıskandırmaya çalıştığını iddia etti.

Balcı, "Bana eski erkek arkadaşıyla olan fotoğraflarını ve tehdit içeren mesajlaşmalarını gösterdi. Bana biraz duygusal yaklaşmaya çalıştı. Ona 'gitmeni istiyorum' dedim. Ben, o gece onun kalbini kırmakla kalmadım onurunu kırdım. Vesile olmak, yapmaktan daha kötü. Onun azabıyla yaşıyorum. Ben, insan inciten biri değilim, hele ki can almak. O silahı patlatan ben değilim." savunmasını yaptı.

Olay günü saat 00.00 sıralarında Coşğun ile kaldıkları eve gittiğini anlatan sanık Balcı, uyuduğunu, sabah kalktığında duşa gireceği sırada silah sesi duyduğunu öne sürdü.

Coşğun'un kaldığı odaya girdiğinde maktulün hareketsiz yattığını gördüğünü söyleyen Balcı, şunları anlattı:

"Yatağına vardığımda neresine sıktığına baktım. Kafasına baktığımda kan lekesi yoktu. Belinden tutup kendime doğru çektiğimde sağ elim kan oldu. Sonrasında göğsünden vurulduğunu gördüm. 112'yi aradım. 112 ile konuşurken kalp masajı yapıyordum. Kalp masajı yaptığımda irkilme geldi. İrkilme geldiği için bırakmak istemedim. Binanın güvenliğini aradım avukat hanım intihar etti dedim. 112'yi arayın adresi verin dedim. Bayram Bey geldi. Ben onu taşımaya çalışıyordum ancak kaldıramadım. Bayram Bey, 'taşımayalım bekleyelim' dedi. Bir ara nabzı gitti, geldi. Sonra 112 ekibi gelip müdahale etti."

Taraf avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından duruşma ertelendi.

Davanın geçmişi

Çankaya ilçesi Pak Sokak'ta bulunan bir rezidanstan 15 Haziran'da şiddet tehdidi altındaki kadınların yardım istemesine imkan tanıyan Kadın Destek Uygulamasına (KADES) gelen çağrıyı değerlendiren güvenlik güçleri, olay yerine polis ekibi sevk etmişti.

Bu sırada söz konusu adresten 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi, kız arkadaşının intihar ettiğini bildirmişti.

Olay yerine ulaşan ekipler, 24 yaşındaki Belen Nesil Coşğun'u asansör kapısı önünde yerde yatarken bulmuştu.

Ankara Barosuna kayıtlı avukat Coşğun'un göğüs bölgesinin sol altından silahla vurulduğu belirlenmişti.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Coşğun, kaldırıldığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Muhammet Balcı, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.