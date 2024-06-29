Ankara'da ayakta kürek çekme yarışı düzenlendi - Son Dakika
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Ankara'da ayakta kürek çekme yarışı düzenlendi

Ankara'nın Güdül ilçesindeki Sorgun Göleti Tabiat Parkı'nda Sup Ankara ve Sup Akdeniz dernekleri tarafından düzenlenen 'ayakta kürek çekme' yarışına yaklaşık 100 sporsever katıldı. Etkinlik, Güdül Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirildi ve stres atan katılımcılar, 'kürek sörfü' olarak da bilinen bu sporu deneyimleme fırsatı buldu. Etkinlik, Ankara Sup ile beraber bu oluşumu federasyonlaştırmayı hedefleyen Sup Ankara ve Sup Akdeniz dernekleri tarafından düzenlendi. Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, ilçenin turizm potansiyelini artırmak amacıyla bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

29.06.2024 18:59
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Ankara'nın Güdül ilçesindeki Sorgun Göleti Tabiat Parkı'nda "ayakta kürek çekme" yarışı düzenlendi.

Sup Ankara ve Sup Akdeniz dernekleri tarafından Güdül Belediyesinin desteği ile gerçekleştirilen etkinliğin ilk gününde yaklaşık 100 sporsever, "kürek sörfü" olarak da bilinen ayakta kürek çekme yarışına katılarak stres attı.

Sup Ankara kurucularından Gökçe Türkoğlu Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ankara gibi denizi olmayan bir şehirde böyle bir spor yapmayı hayal etmek bizim için çok büyük bir olaydı. Ankara'daki insanlara bu sporu deneyimletmek gerçekten çok keyifli. Sakin şehir olan Güdül'ü seçmemizin nedeni hem kamp alanı hem de yaptığımız spora uygun bir alan olması. Çok keyifli bir etkinlik oluyor. Yaklaşık 150 kişi kayıt yaptırdı." dedi.

Akdeniz Sup kurucularından Fuat Arıcı ise "Bizim için önemli olan insanların bu sporu tanıması ve sevmesi. Ankara Sup ile beraber bu oluşumu federasyonlaştırmak istiyoruz." diye konuştu.

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay da ilçenin Ankara'nın "saklı cenneti" olduğunu belirterek, "Bu tür aktiviteleri hem ilçe turizmi açısından hem de ilçemizin adını daha fazla duyurmak adına desteklemeye devam edeceğiz. Tüm su sporu severleri Sorgun'a bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlik yarın da devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da ayakta kürek çekme yarışı düzenlendi - Son Dakika

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