Ankara'da Baltalı Trafik Saldırısı

Ankara'da trafikte tartıştıkları kişilerin aracına baltayla saldıran baba ve oğlu hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçundan yedişer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, 1 Ağustos'ta Keçiören'de meydana gelen olayda, şüpheli Veysel Keskin ve oğlu Turgay Keskin, trafikte tartıştıkları Alperen Y. ve Emirhan K'nin bulunduğu araca saldırdı.

Turgay Keskin, araçlarının bagajında bulunan baltayı alarak müştekilerin aracının ön camına vurdu. Darbenin etkisiyle cam çatladı.

Baba ve oğlunun saldırılarına devam edeceğini anlayan müşteki Alperen Y, aracıyla olay yerinden uzaklaşmak istedi. Bu sırada Turgay Keskin, yeniden baltayla aracın sağ kapısının camına vurarak kırdı.

Olay yerinden kaçan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ile Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı.

"Şüpheliler iştirak iradesiyle hareket etti"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkındaki iddianamesini tamamladı.

Her iki şüphelinin de suçun işlenişinde ortak hakimiyetleri olduğu ve "müşterek fail" kabul edildiği belirtilen iddianamede, Veysel Keskin'in aracı müştekilerin önüne kırarak durdurduğu, araçtan indikten sonra camı kırmak amacıyla yumruk attığı, ardından oğlu Turgay Keskin'i baltayı alması için yönlendirdiği anlatıldı.

İddianamede, Turgay Keskin'in baltayı alarak müştekilerin bulunduğu araca zarar verdiği, bu sırada babası Veysel Keskin'in engelleyici herhangi bir girişimde bulunmadığına dikkati çekildi.

"Kamera görüntüleri ve deliller birlikte değerlendirildiğinde, şüphelilerin en baştan itibaren iştirak iradesiyle hareket ettikleri, fiillerinin birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğu ve suçun işlenişi üzerinde ortak hakimiyet kurdukları anlaşılmıştır." ifadelerine yer verilen iddianamede, baba ve oğlunun "birden fazla kişi ile silahla tehdit" suçunu zincirleme şekilde işledikleri vurgulandı.

İddianamede, Veysel Keskin ve Turgay Keskin'in yedişer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.