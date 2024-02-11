Ankara'da Belediye Otobüsünde Tartışma: Bir Kişi Bıçaklandı - Son Dakika
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Ankara'da Belediye Otobüsünde Tartışma: Bir Kişi Bıçaklandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişi, belediye otobüsünde tartıştığı kişi tarafından araçtan indikten sonra bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, şüphelinin kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

11.02.2024 03:04
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ANKARA'nın Mamak ilçesinde B.A. (45), belediye otobüsünde tartıştığı kişi tarafından araçtan indikten sonra bıçaklanarak ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Mamak ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. B.A., 334 numaralı Kızılay- Zirvekent otobüsünde, ismi öğrenilemeyen bir kişi ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Otobüsten inen ikili arasında daha sonra arbede çıktı. İsmi öğrenilemeyen kişi, B.A.'yı defalarca bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. B.A. kanlar içerisinde yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Polis, kaçan şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

Ankara\'da Belediye Otobüsünde Tartışma: Bir Kişi Bıçaklandı
Kaynak: DHA

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