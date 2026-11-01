Ankara'da Beştepe Millet Ormanı hafta sonunda ziyaretçilerle doldu - Son Dakika
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Ankara'da Beştepe Millet Ormanı hafta sonunda ziyaretçilerle doldu

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Ankara\'da Beştepe Millet Ormanı hafta sonunda ziyaretçilerle doldu
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Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği arazisinde 645 bin metrekarelik alanda oluşturulan Beştepe Millet Ormanı, 29 Ekim'de açılmasının ardından hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler sosyal tesislerden memnun kaldı, çocuklar parkta ve kaykay alanında eğlendi.

ANKARA'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından oluşturulan Beştepe Millet Ormanı, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı.

OGM tarafından Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde 645 bin metrekarelik alanda oluşturulan Beştepe Millet Ormanı, 29 Ekim'de ziyarete açıldı. Alana 410 bin yeni fidan dikilirken, mevcut bitkilerle birlikte yaklaşık 750 bin ağaç ve çalı bulunuyor. Yaklaşık 92 futbol sahası büyüklüğündeki alanın 285 bin metrekarelik bölümünü ise çim alanlar oluşturuyor. Tematik bahçeleri, yürüyüş ve spor güzergahları, çocuk oyun parkları, orman okulu ve kültürel mirasın minyatür örnekleriyle farklı yaş gruplarına hitap eden Beştepe Millet Ormanı, ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

Hafta sonunda Beştepe Millet Ormanı ve içindeki Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nı ziyaret edenler, alanda yapılan sosyal tesisler ve sunulan imkanlardan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Ziyaretçiler, Beştepe Millet Ormanı'nda fotoğraf da çektirdi. Ormandaki parkta çocuklar da eğlendi. Bazı çocuklar ise aileleriyle kaykay alanında zaman geçirip eğlendi.

Kaynak: DHA
Beştepe29 EkimAnkaraGüncelYaşamSon Dakika

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