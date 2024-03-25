Ankara\'da BAE-Türkiye Dostluk İftar Sofrası düzenlendi

Ankara'daki Kocatepe Camisi'nde "Birleşik Arap Emirlikleri- Türkiye Dostluk İftar Sofrası" düzenlendi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliğinin organizasyonunda düzenlenen iftar programına Büyükelçi Said Sani ez Zahiri, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin ve birçok vatandaş katıldı.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Büyükelçilik görevlilerinin vatandaşlara yemek dağıttığı programda, Büyükelçi Zahiri iftara katılanlarla sohbet etti.
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonet ile minibüs çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
Karabük Üniversitesi (KBÜ), sosyal medya mecralarında kentte HIV (+) ve HPV (+) vakalarında artış yaşandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Karabük İl Sağlık Müdürlüğünün duyurusunda belirtildiği gibi, Karabük'teki hastanelere HPV ve HIV şüphesiyle başvuran sayısında bir artış olmadığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca Karabük'ün son derece güvenli bir şehir olduğu ve öğrencilerin eğitimlerine huzurlu bir şekilde devam ettiği ifade edildi. KBÜ'nün akademik çalışmaları ve uluslararası çalışmalarıyla saygın bir konuma yükseldiği belirtilen açıklamada, üniversitenin uluslararasılaşma politikasına uygun şekilde hareket ettiği ve dünyanın dört bir yanından başarılı öğrencileri kabul ettiği vurgulandı. Açıklamada, asılsız paylaşımları yapan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığı da belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile ve Tuzla'daki halk buluşmalarında, İstanbul'da milletin ittifakı kazanacağını belirterek, memur, işçi, emekçi, öğrenci, işsiz ve emeklinin kazanacağını söyledi. İmamoğlu, halkçı belediyecilik anlayışıyla israfçıların ve rantçıların kaybedeceğini, halkın ise bereket kazanacağını vurguladı.
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