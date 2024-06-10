Ankara'da Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Kızını Öldüren Adam İntihara Kalkıştı - Son Dakika
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Ankara'da Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Kızını Öldüren Adam İntihara Kalkıştı

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Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi Semiha Koca ve kızı Hilal Nur Koca'yı tabanca ile öldüren Yakup Koca, aynı silahla intihara teşebbüs etti. Olayın görgü tanığına göre, Yakup Koca'nın boşanma sürecinde olduğu ve çocuğunu görmeye gelmesine rağmen eşiyle görüşmek istememesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu Yakup Koca, önce eşine, ardından kızına ateş etti ve intihara kalkıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10.06.2024 19:22
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ANKARA'da boşanma aşamasındaki eşi Semiha Koca (44) ve kızı Hilal Nur Koca'yı (5) tabanca ile ateş ederek öldüren Yakup Koca (55), aynı silahla intihara kalkıştı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesindeki Yeşilvadi konutlarında meydana geldi. Yakup Koca, 1 ay önce 5 yaşındaki kızını da alarak annesinin yanına giden eşi Semiha Koca ile konuşmak için kayınvalidesinin evine gitti. Semiha Koca, konuşma talebini kabul ettiği boşanma aşamasındaki eşiyle sitenin kameriyesinde bir araya geldi. Çift bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yakup Koca, yanında bulunan tabanca ile önce Semiha Koca'ya, ardından 5 yaşındaki kızı Hilal Nur Koca'ya ateş etti. Yakup Koca, daha sonra aynı silahı başına dayayarak ateşledi.

Silah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Semiha Koca ve Hilal Nur Koca'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yakup Koca ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alıp, inceleme yaptı. İncelemenin tamamlanması ardından anne ve kızının cesetleri Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

'BABA YAPMA, BABA DUR DEDİĞİNİ DUYDUM'

Olayın görgü tanığı Fatma Erciyas, olay anında mutfakta olduğunu ve silah sesi duyduğunu belirterek, "Ardından yeşil elbiseli bir kadın koşarak uzaklaştı, yanında da bir beyefendi vardı. O sırada silah sesi devam etti 'baba yapma, baba dur' gibi bir şey dediğini duydum. Sonra zaten çocuğun sesi gelmedi. Adam son bir mermiyi kendine sıktı. Duyduğum kadarıyla boşanma aşamasındalarmış, çocuğunu görmeye gelmiş, kadın görüşmek istememiş; ama aileleri istemiş, görüşmüş. Adamın kız kardeşi de silahının yanında olduğunu biliyormuş, öyle duydum" dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara\'da Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Kızını Öldüren Adam İntihara Kalkıştı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Kızını Öldüren Adam İntihara Kalkıştı - Son Dakika

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