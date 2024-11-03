Ankara'da Boz Ayı ve Yavruları Görüntülendi - Son Dakika
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Ankara'da Boz Ayı ve Yavruları Görüntülendi

Kızılcahamam'da doğa yürüyüşü yapan fotoğrafçı anne boz ayı ve 3 yavrusunu kaydetti.

03.11.2024 20:08
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Ankara'da anne boz ayı ve 3 yavrusu kamerada

Ankara'da 2 farklı boz ayı sürüsü görüntülendi

ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde ormanlık bir arazide anne boz ayı ve 3 yavrusu görüntülendi.

Doğa fotoğrafçısı Ömer Melih Demirbaş, Kızılcahamam'da ormanda 2 farklı boz ayı sürüsü görüntüledi. Arkadaşlarıyla birlikte doğa yürüyüşüne çıkan Demirbaş, dinlenmek için bir kayanın yanına oturduğu esnada yamaçtaki çalılardan sesler duymaya başladı. Ne olduğuna anlam veremeyen Demirbaş, yanında getirdiği kamerayı hazırlayarak karşısına çıkacak hayvanı çekmek için kayda girdi.

Önce anne boz ayı ve bir adet yavrusu yamaç yukarısına koşarak çalıların arasına girdi ve gözden kayboldu. Ardından bir anne boz ayı ve 3 adet yavrusu da yamaçta görüntülendi. Anne ayı ve 3 yavrusu da hızla koşarak çalıların arasına girdi.

2 farklı ayı sürüsünü kaydetmeyi başaran doğa fotoğrafçısı Ömer Melih Demirbaş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Doğa yürüyüşü yaptıktan sonra dinlenmek için bir kayanın kenarına oturdum. Orada doğanın güzelliklerini seyrederken tam altımdan bir çalı sesleri geldi ilk başta. Çok umursamadım ama çalı sesleri artmaya başladı. Bende biraz tedirgin oldum ne olacağını bilmediğim için. Sonra ses gittikçe yaklaşmaya başladı. Ben kameramı hazırladım ne çıkacağını bilmediğim için. Sonra çalıların içinde bir ayı ve yavru ayı çıktı. Bende hemen kayda girdim. Ayı etrafına bakıyordu. Sonra bir anda koşmaya başladı. Büyük ihtimal beni fark etti ve yavrusunu korumak için koşmaya başladı. Aradan biraz zaman geçince tekrar çalı sesleri gelmeye başladı. Sonra bir ayı sürüsü daha çıktı ve 3 tane yavrusu vardı. Bu benim için çok güzel bir histi. Onların doğal yaşam alanında yavrularını korumak için kaçtıklarını görüntülemek benim için çok güzel bir histi."

Kaynak: İHA

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