Ankara'da Çevre Günü Etkinliği: Yüzlerce Kilogram Atık Toplandı - Son Dakika
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Ankara'da Çevre Günü Etkinliği: Yüzlerce Kilogram Atık Toplandı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde çevre gönüllülerini bir araya getirerek Kurtboğazı Barajı mevkiinde atık toplama etkinliği düzenledi. Piknik yapan vatandaşlar tarafından geride bırakılan yüzlerce kilogram atık toplandı.

06.06.2024 14:01  Güncelleme: 14:43
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, "5 Haziran Dünya Çevre Günü"nde, Ankara Kent Konseyi'ne bağlı çevre gönüllülerini bir araya getirdi. Kurtboğazı Barajı mevkiinde ve barajı besleyen akarsu kenarında düzenlenen etkinlikte, piknik yapan vatandaşlar tarafından geride bırakılan yüzlerce kilogram atık toplandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi ile çevre konusunda toplumsal farkındalık oluşturan projelere hız kesmeden devam ediyor. Ankara Kent Konseyi'ne bağlı çevre gönüllülerini bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Kurtboğazı Barajı mevkiinde ve akarsu kenarında atık toplama etkinliği düzenledi.

Kurtboğazı Barajı'nın çevresinde piknikçilerin arkalarında bıraktığı ve kirliliğe neden olan plastik, cam şişe, sigara izmariti ve bebek bezi başta olmak üzere yüzlerce kilogram atık toplandı.

Başkentliler tarafından dinlenmek ve piknik yapmak amacıyla tercih edilen ancak geride bırakılan atıkların, önemli ölçüde çevre kirliliğine neden olduğunu belirten çevre gönüllülerinden bazıları, şunları söyledi:

-Nuran Ulugöl: "Bu etkinlik için Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim. Canı gönülden severek geldim buraya ama çöpleri toplarken de atılmış çocuk bezleri gördüm. Bunları atanlar mutlaka kadınlardır. Kendi adıma çok üzüldüm. Kadınlarımızın bu konuda daha dikkatli olması gerekirken çocuk bezlerini atmışlar. Çevre konusunda duyarlı olalım lütfen. Çevremizi koruyalım. Çocuklarımıza ve torunlarımıza lazım olacak bu çevre."

-Şenol Yurttaş: "2019 yılında doğaya atılan cam kırıkları köpeğimin ön ayaklarını kesti. Ben o günden beri atılan cam atıklarını toplamaya başladım. Bugüne kadar bin 799 çuval cam şişe topladım. 75 ton cam şişe topladığımı düşünüyorum. Hedefim 2 bin çuval. Gelecek nesillere temiz bir doğa, temiz bir dünya bırak için elimden geleni yapıyorum ve yapmaya da devam edeceğim. Yaz ayları çok sıcak olduğu için orman yangılarını önlemek amacıyla cam kırıklarını da topluyorum. Mücadeleye devam ediyorum. İnsanlar doğayı çok hor kullanıyor. İnsanlardan istediğim yesinler, içsinler ama çöplerini çöpe atsınlar."

- Celal Bayar: "Doğayı, yeşili, çevreyi seven birisi olarak bu etkinliğe seve seve katıldım. Bu etkinliği organize edenleri tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bugün Kurtboğazı bölgesine geldik, ellerimize mavi poşetleri aldık ve atıkları üzülerek topladık. İnsanlarımızın çevre konusunda duyarlı olmalarını gönülden arzu ediyorum. Gezelim, tozalım, eğlenelim ama çevreyi kirletmeyelim. İnsanların doğayı nasıl bulmak istiyorlarsa öyle bırakmalarını arzu ediyorum."

-Hüseyin Ülker: "Bizler doğayı bıraktığımız gibi bulmak istiyoruz ama maalesef burada da görüldüğü gibi kirlilik var. Farkındalık oluşması için bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Çevre Günü Etkinliği: Yüzlerce Kilogram Atık Toplandı - Son Dakika

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