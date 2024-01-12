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Ankara'da CHP mitingi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte pazar günü CHP tarafından düzenlenecek miting nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, miting saatleri boyunca belirli bölgelerde çift yönlü araç trafiği kapatılacak. Vatandaşların mağdur olmaması için toplu taşıma araçlarını kullanmaları öneriliyor.

Ankara\'da CHP mitingi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
12.01.2024 - 22:41,
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Başkentte pazar günü CHP tarafından Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek miting nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 12.00-16.00 saatlerinde düzenlenecek miting nedeniyle, yarın saat 22.00'den itibaren, ihtiyaç halinde Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde, sokakların tamamı çift yönlü trafiğe kapalı olacak.

Pazar günü saat 09.00'dan etkinlik bitimine kadar çift yönlü araç trafiğine kapatılacak yollar ve caddeler ise şöyle:

"Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Hipodrom Caddesi'nden Anadolu Meydanı istikametine bağlantıyı sağlayan yan varyant ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Gar Meydanı istikametine bağlantıyı sağlayan yan varyant, Kazım Karabekir Caddesi'nin Hipodrom Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü."

Vatandaşların mağdur olmaması için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanması gerekiyor.

Kaynak: AA
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