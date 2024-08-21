Ankara'da çıkan yangın Gerede'ye sıçradı

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayan ve Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Vatandaşlar, yangından zarar görmemesi için sürülerini güvenli bölgeye götürüyor. Kontrol altına alınan yangında, yer yer etkili olan rüzgar alevlerin yeniden yükselmesine yol açtı.

Yangına, AFAD, itfaiye ekipleri, iş makineleri ve 2 helikopterle müdahale edilirken köylülerin, yol kenarındaki endişeli bekleyişi sürüyor.

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kızılcahamam Şahinler Mahallesi'nde başlayan orman yangınına, 16 araç ve 35 personelle müdahale ettiklerini bildirdi.

Ekiplerin yerleşim yerlerini korumak için yoğun çaba gösterdiğini belirten Yavaş, "Kazan, Keresteciler, İvedik OSB ve Sincan itfaiyeleriyle Orman GM ekipleri de destek için bölgeye sevk edildi. Havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.