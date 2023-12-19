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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 33 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 33 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da DEAŞ terör örgütüne mali kaynak sağladığı tespit edilen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca, FETÖ firarilerinin yakalanması için yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Ankara\'da DEAŞ operasyonu: 33 şüpheli gözaltına alındı
19.12.2023 - 10:16,
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ANKARA'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik soruşturmada, örgüt üyelerine mali kaynak temin ettiği tespit edilen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 8 ilde operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, DEAŞ terör örgütünün mali yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü. Terör örgütünün örgütsel faaliyetlerinde kullanılmak ve etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarının ailelerine yardımda bulunmak amacıyla mali kaynak temin ettiği belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

11 FETÖ FİRARİSİ YAKALANDI

FETÖ/PDY firarilerinin yakalanmasına yönelik soruşturma kapsamında ise gözaltı kararı verilen 16 şüpheli, tanık ve hükümlüden 11'i Ankara'da yakalandı. Diğer firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA
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