Başkentliler, Dünya Kupası Finalini Dev Ekranlarda İzledi

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2026 FIFA Dünya Kupası finalini Başkent'in üç noktasına kurduğu dev ekranlarda Başkentlilerle buluşturdu. Binlerce futbolsever final karşılaşmasını açık havada birlikte izlerken; Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da maçı, Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı'nda takip etti.

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin ile İspanya'nın karşı karşıya geldiği mücadele, Başkent'te açık hava etkinliğiyle futbolseverleri bir araya getirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Batıkent Rekreasyon Alanı 2. Yüzyıl Parkı, Altınpark ve Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı'na kurduğu dev ekranlarda binlerce Başkentli final karşılaşmasını birlikte izledi.

BAŞKENTLİLER DEV EKRANLARA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Karşılaşma öncesinde alanları dolduran futbolseverler, aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte dev ekranların kurulduğu noktalarda yerini aldı. Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Başkentliler Dünya Kupası finalinin atmosferini açık havada hep birlikte yaşadı.

Başkan Yavaş da Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek, final karşılaşmasını takip etti. Maç öncesinde vatandaşlarla sohbet eden Yavaş, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.

Final maçını izlemeye gelen vatandaşlar, organizasyondan duydukları memnuniyeti, şu sözlerle dile getirdi:

-Fatih Aktaş: "İstanbul'dan geldim. Bugün maç için buradayız. Dev ekran var, maç için güzel bir ortam var o yüzden tercih ettik burayı".

-Gülsüm Basan: "Açık havaya gelmek istedik evler çok sıcak çok bunalıyoruz. Maçı da dev ekranda izlemek güzel oluyor. Böyle bir etkinlik yapıldığı için mutlu oluyoruz, çocuklar da yeşil alanda koşturuyorlar. Biz de daha rahat ediyoruz."

-Yener Ekinci: "Hafta sonu hem etkinlik yapalım hem de vakit geçirelim istedik. Havalar da sıcak, buranın havasını seviyoruz maç izlemeye geldik."

-Rümeysa Özmen: "Maç izlemek istedik arkadaşlarımızla. Hem hava çok güzel hem de bir etkinlik olsun diye geldik. "

-Hilal Şentürk: "Dünya kupası maçı, açık hava... Güzel burayı da seviyoruz o yüzden buradayız."