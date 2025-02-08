Ankara'da Dolandırıcılara Baskın: 1 Milyon TL Değerinde Eşya Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da Dolandırıcılara Baskın: 1 Milyon TL Değerinde Eşya Ele Geçirildi

Ankara\'da Dolandırıcılara Baskın: 1 Milyon TL Değerinde Eşya Ele Geçirildi

Ankara'da kendilerini polis olarak tanıtarak 4 kişiyi dolandıran 5 şüpheli yakalandı. Düşük bir senaryo ile mağdurların değerli eşyalarını alarak toplam 1 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen şüpheliler tutuklandı.

08.02.2025 08:10  Güncelleme: 08:11
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ANKARA'da telefonla aradıkları 4 kişiyi, kendilerini polis olarak tanıtıp para ve ziynet eşyalarını alarak toplam 1 milyon TL dolandıran 5 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Ankara'da ocak ayında, 4 kişiyi arayan dolandırıcılar kendilerini polis ve MİT mensubu olarak tanıtıp, 'FETÖ kimlik bilgilerinizi kullanıyor" yalanıyla korkuttu. Şüpheliler, 'Kapınıza gelen görevliye değerli eşyalarınızı verin, inceleme sonrası geri alırsınız' dedikleri kişilerin para ve ziynet eşyalarını alarak dolandırdı. Mağdurların ihbarı üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Ekipler düzenledikleri operasyonlarla şüphelilerden 2'sini Niğde yönüne giden otomobilde, diğer 3 kişiyi ise otobüse binip kaçacakları sırada yakalayarak gözaltına alındı. Operasyonda 1 milyon TL değerinde para ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Dolandırıcılara Baskın: 1 Milyon TL Değerinde Eşya Ele Geçirildi - Son Dakika

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