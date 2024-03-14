Ankara'da dolandırıcılık suçundan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da dolandırıcılık suçundan hükümlü yakalandı

Ankara\'da dolandırıcılık suçundan hükümlü yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık suçundan 18 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlüyü Keçiören ilçesinde yakaladı. Y.Y. adlı şahıs, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

14.03.2024 13:45  Güncelleme: 13:49
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Ankara'da dolandırıcılık suçundan 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "parada sahtecilik" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından 18 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olan Y.Y'nin Keçiören ilçesinde saklandığı adresi belirledi.

Buraya düzenlenen operasyonla yakalanan Y.Y. adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da dolandırıcılık suçundan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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