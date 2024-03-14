Ankara\'da dolandırıcılık suçundan hükümlü yakalandı

Ankara'da dolandırıcılık suçundan 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "parada sahtecilik" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından 18 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olan Y.Y'nin Keçiören ilçesinde saklandığı adresi belirledi.
Buraya düzenlenen operasyonla yakalanan Y.Y. adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
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19 Yaş Altı Erkek Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları için İstanbul'da hazırlıklarına başladı. Milliler, antrenmanlarını TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiriyor. Hazırlıklarını tamamlayan takım, Hırvatistan'a giderek Romanya, Hırvatistan ve Almanya ile karşılaşacak. Grubunu birinci bitirmesi halinde milli takım, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.
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İzmir Tabip Odası üyeleri, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Törende konuşan İzmir Tabip Odası Süleyman Kaynak, sağlık hizmetlerinde hekimlerin ve sağlık personelinin fedakarlıklarını vurguladı. Kaynak, Atatürk'ün sağlık devrimine olan inançlarını sürdüreceklerini belirtti. Törenin ardından hayatını kaybetmiş sağlık çalışanları için denize karanfil bırakıldı.
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Düzce Belediyesi, artan yolcu sayısı ile orantılı olarak, toplu ulaşım sisteminde yeni bir düzenlemeye giderek 44 yeni otobüs dahil edilecek.
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