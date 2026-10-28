Ankara'da drift soruşturmasında 16 şüpheliden 14'üne ev hapsi kararı verildi - Son Dakika
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Ankara'da drift soruşturmasında 16 şüpheliden 14'üne ev hapsi kararı verildi

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Ankara\'da drift soruşturmasında 16 şüpheliden 14\'üne ev hapsi kararı verildi
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında Etimesgut'ta araçlarıyla drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan 16 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü hakkında hakimlikçe ev hapsi kararı verildi.

ANKARA'da araçlarıyla drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye soktukları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü hakkında ev hapsi kararı verildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Etimesgut ilçesinde araçlarıyla drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ev hapsi adli kontrolü talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü hakkında çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi kararı verildi.

Haber: Eda KOÇ/ANKARA,

Kaynak: DHA
3. SayfaEv hapsiTrafikAnkaraGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da drift soruşturmasında 16 şüpheliden 14'üne ev hapsi kararı verildi - Son Dakika
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